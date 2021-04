Bartoň (Piráti): Velká debata je zejména u praktické zkoušky

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Za Piráty musím říci, že u maturit tento rok je pro nás zásadní, aby studenti nedoplatili na vládní opatření, díky nimž se do středních škol de facto po celý rok nedostali, včetně půlroku předtím, téměř tedy 1,5 roku. Jednoznačně vítáme prosazené úlevy, které se podařily v oblasti společné části maturit. Stejně tak vítáme, že v profilové části maturit, tedy v té části, kterou má na starosti škola a v gesci škola, měli ředitelé volnost, měli pravomoce tuto část upravit a přizpůsobit současné situaci.

Zároveň považujeme za neakceptovatelné, aby se u maturit zkoušelo učivo, které se díky covidovým opatřením skutečně neprobralo nebo plnohodnotně neodučilo. Velká debata je tady zejména u praktické zkoušky. Já jsem se tedy, abych si ověřil data, která kolují internetem, ptal učitelů, kteří toto reflektovali, a těch, co jsem se ptal, tak do jednoho mi potvrdili, že samozřejmě není v jejich zájmu, aby vyhazovali studenty na něčem, co opravdu neodučili, a připravili pro ně maturitní zkoušky tak, aby je zvládli, aby to, že byli na distanční výuce, nemělo na ně žádný vliv. Stejně tak jsem si zjistil, že i ministr školství k tomuto ředitele vyzval a pravděpodobně možná ještě vyzve. Ale zavolal jsem si třeba i asociaci CZESHA, která sdružuje střední odborné školy, a ptal jsem se, jestli oni jsou připraveni na to, že půjdou maturanti, kteří byli na distanční výuce. Pan ředitel Zajíček, předseda CZESHA, mi potvrdil, že samozřejmě i oni vyzývali všechny ředitele, aby upravili profilovou část, aby studenti nijak nebyli biti na tom, že jsou na distanční výuce. Nicméně samozřejmě připustil, že se může stát, že některý ředitel to nevyslyší. On o žádném tedy neví, ale stát se to může. Zavolal jsem tedy i paní Dr. Schejbalové z Asociace ředitelů gymnázií a zeptal jsem se, jak jsou na tom gymnázia, jestli opravdu upravili obsah profilové části maturity, aby studenti nebyli biti na tom, že měli distanční výuku. Paní ředitelka mi potvrdila, že všechna gymnázia, se kterými je ve styku, k tomu přistoupila. U gymnázií není problém s tou praktickou zkouškou, protože tam není, ale samozřejmě také nemůže potvrdit, že nějaký ředitel gymnázia by toto neudělal, stát se to může, ona o žádném neví. Volal jsem si s řediteli, jak upravili profilovou část maturity. Volili mnoho způsobů. Když zmíním třeba jenom ředitele Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické z Českých Budějovic, ten využil třeba ono opatření a pořádá studijní skupiny pro praktickou výuku, aby co nejvíc pomohl žákům, aby prošli profilovou částí maturity, a samozřejmě i otázky upravil a garantuje, že škola plnohodnotně připravila studenty na to, aby prošli maturitou.

Trošku jsem se snažil najít právě tu školu, která by vlastně nepřipravila ty studenty nebo nechtěla udělat opatření taková, že budou znevýhodňovat studenty díky distančnímu vzdělání. Podíval jsem se dokonce do mailů. Paní kolegyně Valachová na sociálních sítích rozpoutala takovou agendu a vyzvala studenty, aby nám poslancům posílali e-maily o tom, jak probíhají praktické zkoušky na jejich školách, protože ty už začaly probíhat. Já jsem taky jeden e-mail dostal a ten mě docela dost znepokojil. Jestli mohu citovat kousek, je to e-mail z úterý, v půl jedenácté nám přišel, tady vidím Baxa, Okamura, Fiala... Je tady plno poslanců, kteří ho dostali: Dobrý den. Vzhledem k dnešnímu jednání Sněmovny o maturitách bych vám ráda napsala svůj příběh coby letošní maturantky. - Něco, něco... - Jsem na odborné škole a praktickou zkoušku jsem měla včera. Mým úkolem bylo dělat chemický roztok a následně ho analyzovat, rozebrat, sjednotit s jinými roztoky. Jednalo se ale o lehce výbušnější reakce, které jsme měli umět zkrotit. Ale doma jsme vážně neměli nějaké roztoky a tak jsme všichni, 28 maturantů z naší třídy, toto dělali poprvé. Asi víte, jak to dopadlo. Neprošlo 24 studentů.

Pane ministře, 24 maturantů z 28, to je dost alarmující číslo. Praktická zkouška. Já jsem tedy zatoužil si promluvit s ředitelem takové školy, co to musí být za psychopata, když něco takového dovolí. Problém těchto e-mailů, jako je tento, že oni studenti jsou podepsáni, ale nenapíšou, z jaké školy jsou, nicméně strýček Google a sociální sítě o nich prozradí hodně, takže jsem si našel z jaké školy, dokonce i telefonní číslo a studentce jsem zavolal. Studentka byla lehce překvapena. Potvrdila mi, že ten e-mail psala. Vyšlo z ní, že je z pražské obchodní akademie. Samozřejmě první otázka byla, to na pražské obchodní akademii děláte praktickou zkoušku z míchání roztoků? Tak on to byl příběh její kamarádky, přiznala, která je z Masarykovy střední školy chemické, a prý k tomu tak došlo.

No, trošku se zacyklíme. Ředitel Masarykovy střední školy chemické je pan Ing. Zajíček, předseda CZESHA. Volal jsem mu naposledy v pátek, zavolám mu i v úterý. Pan ředitel, když jsem mu četl část toho e-mailu, co se děje na jeho škole, tak nevěřil vůbec vlastním uším. Jak jsem popisoval tu zkoušku, tak se vůči tomu ohradil. Praktickou zkoušku samozřejmě na škole mají, součástí té zkoušky jsou laboratorní práce, nicméně protože studenti neměli možnost přístupu do laboratoře, laboratorní práce tento rok vynechávají. Zatímco běžně dvě hodiny pracovali na přístrojích, pak z nich dostali data, vyhodnocovali a analyzovali ony roztoky, tak tento rok přistupují k tomu, že laboratorní práce vynechávají, dostanou již naměřená data a analyzují roztok, což považuji za vstřícný krok vůči studentům. Není tam diskriminace onou distanční výukou. Tak jsem se ho ptal také ale, jestli mu těch 24 z 28 maturantů doopravdy neprošlo tou zkouškou. Tam to pro něj bylo velice zarážející, protože praktické zkoušky budou až příští týden.

Tak trošku jsme se pobavili, nicméně mě zajímalo, proč studentka mi píše takovéhle e-maily, tak jsem ještě zavolal panu řediteli její obchodní akademie, protože popisovala i tragickou on-line výuku, kdy mohu citovat z jejího e-mailu: "Naše distanční výuka navíc vypadá tak, že učitelé zapnou hodinu a buď si s námi nezávazně povídají, kde byli o víkendu, nebo nám pouští filmy, odmítají nám vykládat látku, protože máme mít coby poslední ročníky schopnost samostudia. Nepřijde vám to jako komedie? Vedení školy odmítá komunikovat."

Pan ředitel Žák, ředitel Karlínské obchodní akademie byl také velice překvapen, když jsem se ptal, jak probíhala vůbec on-line výuka na jeho škole. On-line výuku - i jako ředitel pořádal hospitace, účastnil se občan on-line výuky. Plně stojí za svými učiteli. Dokonce protože mu záleželo na tom, aby jeho studenti byli spokojení, tak pořádal evaluační dotazníky, posílal studentům evaluaci. Šedesát procent jich odpovědělo, devadesát procent z nich velice kladně. Přišly mu nějaké vážné připomínky, ty hodlal řešit. Aby to nebylo, že oslovuje pouze studenty, kteří se bojí něco říci o svých učitelích, tak oslovil i rodiče. Od těch také dostal připomínky, byť třebas některé nereflektoval. Jako příklad mi uvedl, že to byla připomínka, že tři až čtyři výuky on-line denně bylo pro rodiče málo, plus ještě potom domácí úkoly. Já se tedy ztotožňuji s ním, že je to dostatečné.

Mimochodem pan ředitel má na své obchodní akademii také praktickou část, praktickou zkoušku v profilové části maturity a je to zkouška z účetnictví, kdy standardně studenti v této části přijdou k programu, dostanou úlohu, mají vypočítat účetnictví v programu. Vzhledem k tomu, že byla distanční výuka, tak se samozřejmě také zabývali, jak studentům vlastně odstranit ten handicap distanční výuky, tak došli k tomu, že nemají možnost si procvičovat v onom programu, takže současná praktická zkouška u něj na škole bude čistě písemná, kdy studenti dostanou daňové přiznání a vyplní daňové přiznání. Vzhledem k tomu, že taková praktická zkouška vlastně není žádné omezení, nepovažuje za nutné vůbec měnit nějaký termín praktické zkoušky. Ostatně i pan ředitel Zajíček nemusí měnit termín praktické zkoušky, protože nepotřebuje tu praktickou výuku, když tu praktickou zkoušku takto upraví. A takhle mi to říkalo plno ředitelů. Mimochodem vyplnit daňové přiznání - já jsem ho před měsícem vyplňoval, možná bych udělal také praktickou zkoušku na obchodní akademii.

Tolik k tomuto e-mailu. Já neříkám tedy, že všechny e-maily od studentů, ono nám chodí plno e-mailů o tom, jak jsou zkoušky pro ně zátěží a že se bojí, že mají stres. To já plně chápu. Rozhodně neříkám, že jsou falešné ty e-maily, ty jednoznačně říkají lidské příběhy. Mně ale přišel jeden jediný e-mail o praktických zkouškách a ten jsem zjistil, že pravdivý není.

To, co by mě zajímalo, ani tak není, že bych onu studentku tady chtěl nějak perzekvovat, záměrně jsem nesděloval ani její jméno, ani panu řediteli její školy jsem neřekl její jméno, prosím i kolegy, kteří dostali stejný e-mail, aby to nedělali, to určitě není smyslem a nemělo by to vůbec význam, ale zajímá mě motivace oné studentky, proč tohle studenti dělají, proč nám píšou ony e-maily o tom, jak je to strašné a jak si stěžují vlastně na svoji školu, na kterou když pak volám, tak se dozvím úplně přesný opak. Jedna z věcí je určitě výzva paní kolegyně Valachové, která zahájila kampaň na sociálních sítích s těmito studenty a další, a to mi řekla sama studentka do toho telefonu, je iniciativa NE:BRZO. Je to iniciativa, která bojuje za úřední maturity. Ostatně když se podíváme na její profil na Instagramu, tak je to velice zajímavé. Vlastně věnuje se tomu, aby se vyzývali studenti psát tyto příběhy poslancům. Další okruh jsou tam nadávky na pana ministra a další okruh jsou tam komentáře vzývající paní poslankyni Vlachovou téměř jako bohyni prostě. Ta je jediná, která se jich zastala. Kdyby byla ministryní, vypadalo by úplně jinak. Trošku bych připomněl nedávnou debatu před rokem, před rokem a půl, kterou jsme tady měli o maturitách, kde byl její postoj úplně opačný. Ale tak otočit může každý, nejen lidovec. (Pobavení.)

To, co je důležité, ale co vede studenty k tomu, aby za to bojovali, tak je to stres a strach z této maturitní zkoušky. A na to já docela slyším. Proč máme tady maturitní zkoušku, která má takový efekt. Ne že by studenti na konci svého studia neměli zvládat určitou míru stresu, ale připravila je na to ta škola? Je nutné opravdu, aby na konci studia byla takto závažná zkouška a nebyla třebas v průběhu studia? Ale to jsou otázky ne na současné řešení maturity, ale obecně, kterou už jsme tady měli několikrát a snažili jsme se i v Poslanecké sněmovně tady rozebírat budoucnost maturit. Měli jsme i s panem ministrem kulatý stůl. Bohužel pak přišla doba covidová a debaty o budoucnosti maturit u nás trošku utichly. Řešilo se něco jiného.

Takže za mě. Já bych rád podpořil studenty v tom, aby měli co nejsnazší závěr hlavně proto, aby nedoplatili žádným způsobem na to, že byla distanční výuka, ale bohužel z telefonátů, z informací, které jsem si ověřil, školy vycházejí vstříc, diskutují se studenty.

A pokud to tak není, a já vyzývám všechny učitele a ředitele, ať diskutují se svými studenty, ať je ujistí v tom, že až půjdou k maturitě, tak tam nebudou věci, které by je hendikepovaly z důvodu distanční výuky. Samozřejmě, že někteří studenti maturitu neudělají, tak jako vždycky. Ale řekl bych, že to budou studenti, kteří standardně by ji neudělali i za normálních časů. Nicméně já nehoruji za to, že maturita je něco strašně důležitého, obzvláště ta ve společné části. Ale to už je zase debata na jiné téma, to je maturita obecně.

K usnesení předloženém paní poslankyní Valachovou (poslanec Bartoň si povzdechl), já jsem si ho přečetl. V prvním bodě bych částečně souhlasil: zajistit dodatečnou úpravu praktické části maturit, teď nevím, jestli praktické nebo - praktické zkoušky asi, ne z části - ale s tím bych nesouhlasil, ale dodat dostatečné množství opravných termínů ve školním roce v návaznosti na přijímací řízení na vysoké školy, po tom jsme také sami volali. Míti opravné termíny je pro studenty dobrá věc. Není to žádné slevování z nároků, ale je to možnost, že pokud se něco stane u toho jednoho termínu, že bude následovat rychle další. Pokud by se upravovaly praktické zkoušky, které již běží, tak myslím, že tím bychom napáchali ještě více zla než dobra. S druhým bodem se bohužel nedá souhlasit. Podle mě má paní poslankyně úplně špatná data, ze kterých vůbec nelze vyvozovat to, co vyvozuje. A s třetím bodem samozřejmě souhlasíme. Ono předložit zevrubnou zprávu o připravovaných opatřeních Ministerstva školství, ostatně ono už je to zařazené na školský výbor, kde bych si přál, aby to bylo projednáno, protože je tam daleko větší prostor než zde na plénu. A to je cesta. Cestou není vystavení potvrzení o tom, že něco umím, i když to neumím. Cestou je: musíme jim kompenzovat, vynahradit to, že se něco nenaučili. A nenaučili se to třeba z toho důvodu, že měli distanční výuku, že měli omezené možnosti. Ale to je ta kompenzace. Cílem je, aby studenti měli znalosti, kompetence, dovednosti, nikoliv aby měli na konci papír o tom, že něco umí, i když to neumí. Tak tolik za mě.

Děkuji. (Poslanec Bartoň mimo mikrofon hovoří s jiným poslancem, který přišel k řečnickému pultíku.) Ještě se omlouvám za nemístnou poznámku vůči KDU-ČSL, kterou jsem nemyslel vážně.

