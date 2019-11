Bartoš (Piráti): Babiš je neustále ve střetu zájmů

Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se také budu snažit být stručný. Já předpokládám, že tento zákon, kde se mění jedno slovo, ve finále Sněmovnou projde, ale já bych chtěl jenom zrekapitulovat u této příležitosti, proč vláda 17. prosince loňského roku předložila tuto novelu. Řešil se střet zájmů premiéra České republiky Andreje Babiše. Už někde v průběhu léta 2018, kdy začalo platit nové finanční nařízení, Piráti upozornili ministerstva i Evropskou komisi, že v České republice tento zákon pravděpodobně nebude dodržován. (V roce) 2018 proběhlo na půdě Evropského parlamentu mnoho jednání, kde pověst České republiky tak trochu utrpěla. K tomu problému, který se vláda snaží vyřešit touto změnou, se kriticky vyjádřili komisaři Hogan, paní Cretu a také pan Oettinger, který pak v dopise dosti nestandardním způsobem apeloval na pana premiéra, aby tento problém vyřešil. Následoval status, resp. zpráva právního servisu Evropské komise, která opět shledala problematiku střetu zájmů a dala nám za pravdu, a pak v hlasování Evropského parlamentu 434 poslanců ze všech zemí Unie následně vyzvalo v rezoluci Komisi, aby problém střetu zájmů řešila.

Tohle vše jsou velmi závažné důvody, které tedy donutily vládu předložit novelu, ve které se mění ale pouze ono jediné slovo, a to tak, že předseda vlády tedy nebude předsedat Radě ESIF. Problém z pohledu vlády je tedy vyřešen. Ale je to naprosto iluzorní a naivní krok a vláda se vlastně tak trochu snaží vzbudit směrem k Evropské unii dojem, že tento problém řeší. Proč to nic neřeší? Protože principiální rozhodnutí v této věci činí vláda například prostřednictvím svých ministrů, kterým šéfuje premiér Andrej Babiš, a ne poradním orgánem vlády, kterým je Rada ESIF, nebo dokonce premiér vyjednává dotační a kohezní politiku napřímo v zahraničí. Změna tedy ve vedení ESIFu vůbec neřeší ten problém, na který Evropská komise upozorňovala. Jedno takové jednání proběhlo před týdnem v Praze na Pražském hradě, kde pan předseda vlády Andrej Babiš hostil ten summit přátel koheze. Jedním z bodů bylo jednání o společném postoji vůči budoucímu finančnímu rámci EU 2020+, jehož nedílnou součástí je co? Opět politika soudržnosti Unie a čerpání dotací. Já bych chtěl jen připomenout, že Agrofert, který je tedy uklizen v holdingu, v roce 2018 ty dotace představovaly hodnotu zhruba 2 mld. korun. A vzhledem k tomu, že premiér je beneficientem, tak je to dále střet zájmů a změna jednoho slova v zákoně toto z pohledu Evropské komise rozhodně nevyřeší.

Takže abychom to jenom shrnuli. Až tento zákon následně projde, tak pan premiér Andrej Babiš sice nebude předsedat poradnímu orgánu vlády, ale tím se problém samozřejmě nevyřeší, protože klidně může předsedat jednání, kterého se účastní 17 států EU včetně 10 premiérů a během kterého se ta dotační politika a strategie do budoucnosti formuje. Jsem přesvědčen, že takovéhle mocenské nastavování dotací je zcela neakceptovatelné a že tato změna jednoho slova ten dlouhodobý problém, který zde je v osobě pana premiéra vůči evropským dotacím a dotační politice, to nevyřeší a je to tak trochu výsměch středním a malým podnikatelům a lidem, kteří v tom konkurenčním prostředí žádají o dotace tak, jak by měly být určeny. Z pohledu samotného zákona je ten krok správný, já bych s tím problém neměl. Proč by nemohla určit vláda, kdo bude předseda ESIFu? S tím problém nemám, ale z důvodů, které jsem zde zmínil, budu hlasovat proti tomuto zákonu. Děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

