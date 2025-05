Primátor Svoboda: Získaných 325 milionů nám umožní pokračovat v klíčových opravách a modernizacích

„Jde o historicky rekordní podporu, která nám umožní udržet pražskou dopravu funkční a bezpečnou. Bez těchto prostředků by hrozilo, že budeme muset některé projekty odložit, nebo zastavit, což by mělo přímý dopad na kvalitu života Pražanů i bezpečnost na silnicích,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu.

„Pražská doprava čelí dlouhodobě obrovskému tlaku – město se rozvíjí, zvyšují se nároky na mobilitu, a zároveň stárne infrastruktura, která byla často budována v jiné době a pro jiný provoz. O to důležitější je, že se nám podařilo dojednat historicky rekordní podporu ze strany státu. Získaných 325 milionů korun nám umožní pokračovat v klíčových opravách a modernizacích, které by jinak musely být pozastaveny nebo odloženy. A to by mělo přímý dopad nejen na každodenní život Pražanů, ale i na bezpečnost v ulicích,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Z financí od SFDI budou pokryty investiční akce minulé i budoucí, jako je například rekonstrukce Barrandovského mostu, opravy na Jižní spojce, modernizace Severojižní magistrály, rekonstrukce mostu v ulici Průmyslová, instalace protihlukových opatření a také modernizace dopravního značení.

„Velmi oceňuji, že se nám zároveň podařilo vyjednat navýšení prostředků a meziroční převody, které ještě čekají na schválení dodatkem předchozí smlouvy. Pokud bychom tuto smlouvu neschválili, Praha by přišla až o 500 milionů korun. To je částka, kterou si naše město nemůže dovolit ztratit,“ doplňuje náměstek Zdeněk Hřib.

Podle něj nejsou tyto investice pouhými výdaji, ale klíčovým krokem k lepšímu stavu dopravní infrastruktury v hlavním městě. „Opravené silnice, mosty a kvalitní dopravní značení nejsou luxusem, ale základní podmínkou toho, aby se lidé mohli pohybovat městem bezpečně a bez zbytečných zdržení. Praha tímto ukazuje, že umí efektivně využívat státní prostředky ve prospěch svých obyvatel,“ uzavírá náměstek pro dopravu.

Finanční prostředky přicházejí v souladu s rozpočtem SFDI na rok 2025 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

