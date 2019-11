Bartoš (Piráti): Beru to jako malou oslavu

Dobré dopoledne.

Dámy a pánové, pane předsedající, já nebudu dlouho mluvit. Já dnešní den i za Sněmovnu, za všechny poslance, kteří se s námi na přípravě tohoto zákona podíleli, zástupci komerčního sektoru, ministerstev, já to beru jako takovou malou oslavu, že tento zákon je dnes ve třetím čtení, že se nám podařilo s ministerstvy nakonec připravit i ten komplexní pozměňovací návrh, na kterém jsme se všichni shodli, že strany podepsaly memorandum a už v rozpočtu na příští rok nakonec Ministerstvo financí uvolnilo 450 mil. na projekty, které se týkají digitalizace. A já doufám, že to memorandum, které jsme podepisovali v březnu, protože mít zákon, podle kterého teď budeme pět let digitalizovat, je jedna věc, ale zohlednit potřeby digitalizace v následujících letech i finančně je věc druhá a je důležitá, takže to memorandum, kde byli zástupci všech stran, kde pravděpodobně řada z nich bude i v dalším volebním období ve Sněmovně, je platné a že dnes tím schválením zákona i s výhledem tím, že stejné zastoupení stran v Senátu tento zákon bude podporovat, takže v následujících pěti letech přesně podle katalogu služeb a plánované digitalizace realizujeme to, co nám tento zákon předepisuje.

Já vám všem děkuji ještě jednou za práci na přípravě této legislativy a děkuji i za podporu ve třetím čtení důležitých pozměňovacích návrhů.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

poslanec

