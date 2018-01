Bartoš (Piráti): Energetická lobby plánuje další zdražování

Skupina pirátských poslanců v čele s předsedou strany Ivanem Bartošem a předsedou klubu Jakubem Michálkem dnes předkládá novelu zákona, která ruší výjimku pro společnost ČEZ a další společnosti patřící státu. Ty by tak musely zveřejňovat smlouvy stejně jako všechny ostatní organizace se státní účastí. Piráti zároveň s žádostí o podporu novely osloví i všechny ostatní poslanecké kluby. “Vzhledem k faktu, že se návrh na zprůhlednění ČEZu objevil i v nedávno představeném programovém prohlášení Babišovy vlády, předpokládám, že novela projde legislativou hladce,” uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Politici v minulém funkčním období pod tlakem veřejnosti sice schválili zákon o zveřejňování smluv. Vzápětí jej však okleštili mnoha výjimkami. Výjimky se týkaly právě organizací, kde korupce hrozí nejvíce, a které jsou notoricky známé napojením byznysu na politiku. To je případ třeba právě ČEZu,” komentuje Michálek.

Podle Pirátů je navrhovaná úprava nezbytná k tomu, aby veřejnost měla účinný přístup k informacím o smlouvách státních a polostátních subjektů v řádu nejméně miliard korun ročně. Současná podoba zákona umožňuje zcela skrýt informace o případných nevýhodných smlouvách. Ty jsou mnohdy indicií korupčního jednání. Před těmito nežádoucími jevy varuje např. výroční zpráva BIS za rok 2016, když zmiňuje „masivní pozornost nejrůznějších lobbistických a vlivových skupin se zájmem o ovlivnění rozhodovacího procesu či významných městských společností.”

Ústavní soud navíc v červnu ochránil ČEZ před povinností zveřejňovat informace, když rozhodl, že povinnost ČEZu nelze s jistotou ze zákona dovodit. Cílem předkládaného návrhu je tedy i přinést právní jistotu v otázce, které subjekty musí poskytovat informace.

“Argumenty o ohrožení konkurenceschopnosti daných podniků jsou liché. Politici si je v minulosti vymysleli jako jednoduché alibi, aby před veřejností obhájili výjimky, které pod tlakem lobbistů schvalovali. Obchodní tajemství se pochopitelně zveřejňovat nemusí ani po této novele,” vysvětluje Michálek. Jestliže totiž některá část know-how je obchodním tajemstvím, pak uveřejnění v registru smluv nepodléhá. Naopak, pokud dané know-how nesplňuje znaky obchodního tajemství, pak jeho uveřejnění nemůže daný subjekt významně poškodit. „Daňový poplatník by měl mít právo vědět, jak se hospodaří s jeho majetkem. Zároveň, a to by si měli lidé uvědomit, energetická lobby plánuje další zdražování s odůvodněním růstu nákladů. Peníze nově vybrané od občanů se tedy budou muset někde utratit. ČEZ v registru smluv tedy může zabránit nejen tomuto zdražení, ale i již nyní problematickému vyvádění peněz firmám, které jsou různými subdodavateli služeb energetického giganta,” ilustruje přímé dopady předkládané novely na občany předseda strany Ivan Bartoš.

