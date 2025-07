„Zákazem komunistů Pavel odčinil svou minulost,“ říká chvilkař. Přišel smích

Stejně jako není možné bez následků malovat hákové kříže a hlásat myšlenky nacismu, z rozhodnutí Poslanecké sněmovny nebude možné propagovat ani komunistické symboly. I komunističtí vládci v různých částech světa, včetně bývalého Československa, měli na rukou krev.

„Prezident Petr Pavel podepsal zákaz propagace komunistické ideologie. Tím své členství v KSČ definitivně odčinil,“ napsal člen týmu spolku Milion chvilek pro demokracii. Pášma v organizačním týmu zastává pozici manažera on-line komunity.

Zdůraznil, že po roce 1989 Petr Pavel dal všechny své síly ve prospěch demokracie. „Z různých stran slyšíme: ‚bývalý komunista‘, ‚rozvědčík‘, ‚Pávek‘. Ano, Petr Pavel byl mezi lety 1985 - 1989 z kariérních důvodů opravdu členem komunistické strany. Od prvního dne pádu bolševické totality se ale snažil svou chybu odčinit. 35 let věrně slouží demokratickému režimu, reprezentuje Českou republiku na nejvyšších úrovních, pro větší bezpečnost země několikrát riskoval vlastní život a nikdy o své minulosti nelhal. Naopak, vstup do KSČ označil za chybu a několikrát se za ni i omluvil. A dnes to Petr Pavel dovršil. Podepsal zákon, který staví propagaci nenávistné, zločinné komunistické ideologie mimo zákon. Naroveň té nacistické. I díky jeho podpisu tak neuvidíme podobizny Lenina, Stalina, Gottwalda a Husáka, srpy a kladiva a komunistická strana bude mít v nadcházejícím období velký problém. Petr Pavel je člověk, který do KSČ na krátký čas skutečně vstoupil. Chybu si však uvědomil, 35 let dělal všechno pro to, aby ji odčinil a teď komunistickou ideologii pomohl zakázat. Toto je ten nejlepší příběh o vykoupení!“ poznamernal Pášma.

„Kýč dosáhl vrcholu. Divadelní národ je konečně osvobozen od své minulosti. Jedině listopadový předseda ZO KSČ Pavel mohl dotáhnout to, v čemu disidentovi Havlovi zabránily okolnosti (jmenovitě vděčnost k Čalfovi). Škrtem pera na sebe bývalý celník Pavel, obrácený v Havla z Wishe, vzal všechny naše hříchy. Haleluja. Komunismus je zničen. Určitě už nás nikdy nikdo nebude ve jménu své ideologie připravovat o právo nakládat se svým majetkem, nutit nás, abychom žili podle jeho představ a trestat nás, pokud se od cesty k utopické budoucnosti odchýlíme. Čestný bruselský,“ komentoval Pášmův výplod Martin Gust.

