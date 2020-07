Bartoš (Piráti): Lidé v karanténě nesmí přijít o své hlasy

reklama

Nyní totiž vláda hrozí, že jedincům v karanténě nedovolí hlasovat, což Piráti v plošné formě odmítají. Stejně tak vyzvou Hamáčka k zajištění bezpečnosti u volebních komisí, aby se minimalizovalo riziko přenosu koronaviru. „Považujeme za nepřijatelné, aby bylo komukoliv bez vážných důvodů odepřeno právo volit a podílet se na chodu země, ve které žije. Předložíme proto ministrovi dokument s návrhem na korespondenční volbu, která umožní zúčastnit se v říjnu hlasování i většině lidí v karanténě. Žádáme také garanci bezpečnosti ve volebních místnostech – ministerstvo musí zajistit ochranné zdravotní pomůcky, dezinfekci, školení pro členy komisí a rozestupy mezi lidmi. Pan Hamáček v odpovědi na interpelaci našeho místopředsedy Vojtěch Pikala ke konci května tvrdil, že je vše na volby připraveno. Podle posledních prohlášení vlády to tak ale nevypadá,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Pirátský návrh by umožnil distanční hlasování všem Čechům s volebním právem a trvalým bydlištěm v daném volebním obvodu. „Počítáme s tím, že by byla pro každý obvod zřízena speciální volební komise pro sečtení korespondenčních hlasů. Ta by samozřejmě byla vybavena ochrannými pomůckami, jasnými instrukcemi a školením. Hlasovat na dálku by pak mohli všichni občané, odepření tohoto práva z důvodu ochrany zdraví by nastalo pouze v nejzávažnějších případech. Vše by probíhalo poštou, obálku s lístkem by mohl přinést i prostředník. Pro lidi by bylo vše jasně a srozumitelně vysvětleno, mohli by si samozřejmě vybrat, zda chtějí hlasovat distančně, nebo přijít sami k urně,“ popsal Bartoš s tím, že realizace záměru je nyní na vládě. Ta totiž musí konkrétní zákon předložit v legislativní nouzi. „Nouzový stav během pandemie nám jasně ukázal, že když politici chtějí, změní zákon do pár týdnů. Doufám, že kabinet konečně upřednostní zájem lidí před svým egem a na náš záměr kývne. Kdyby vláda bývala byla ochotná projednávat myšlenku korespondenční volby již v minulosti, mohli jsme být dnes v přípravách mnohem dále,“ okomentoval šéf Pirátů.

Podle něj kabinet Andreje Babiše obdobně chyboval také u příprav na další vlnu epidemie. „Několik měsíců vyzýváme vládu, aby přijala opatření proti opětovnému šíření koronaviru a ochránila tak zdraví lidí i ekonomiky. Tedy, aby zvýšila kapacity testování až na 30 tisíc vzorků denně, zprovoznila systém chytré karantény, zapojila konečně laboratoře, zavedla čtyři stupně pandemické pohotovosti. Konkrétní kroky jsme jí i představili v našem plánu Budoucnost řešíme teď. Premiér se nám pouze vysmíval a tady máme výsledek – šířící se nákazu, návrat plošných opatření a teď dokonce upírání volebních práv,“ dodal Bartoš.

„V minulosti jsme několikrát předložili legislativu, která by umožňovala korespondenční hlasování ve sněmovních či prezidentských volbách. Vládní většina schválení soustavně odkládala, přestože se sama k zavedení hlasování na dálku zavázala v programovém prohlášení. Česko tak patří k několika málo zemím v Evropě, které distanční volbu v žádné formě neumožňují. Jde přitom o skvělý nástroj, jak zvýšit účast ve volbách, vyjít vstříc občanům a své uplatnění má i v krizových situacích, jak nyní vidíme. Polský Sejm přijal zákon o korespondenční volbě prezidenta v reakci na covid již v květnu, korespondenční volby proběhly kvůli koronaviru také v Maďarsku a v Jižní Koreji,“ doplnil Vojtěch Pikal, místopředseda Sněmovny a pirátský poslanec.

Plné znění dokumentu, ve kterém Piráti představují parametry pro korespondenční volbu do zastupitelstev obcí, krajů a Senátu:

