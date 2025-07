Zkostnatělá ukrajinská armáda naráží. „Zelenskyj, řeš to.“

Američané jsou připraveni udělat další krok k naplnění surovinové dohody s Ukrajinou. Ukrajinci prý mají připravené tři projekty. V jednom z nich jde o lithium, ve druhém o ropu a ve třetím o zemní plyn.

serveru Kyiv Indpendent Ukrajinci Američanům nabízejí ložisko lithia u obce Dobra v centrální Ukrajině. Mezi další projektové nápady, které Ukrajina předložila USA, patří modernizace ropné rafinerie v Kremenčuku za 2,7 miliardy dolarů a projekt hlubinného průzkumu plynu se společností Naftogaz.

Společně hledají správce, který bude fond řídit. Server Kyiv Independent v této souvislosti připomněl, že podle obchodních podmínek bude správní rada fondu zahrnovat tři zástupce z každé země a všechna investiční rozhodnutí vyžadují jednomyslné schválení.

Základní dohoda byla podepsána 30. dubna 2025.

Jenže mezitím Rusové posílají nad Ukrajinu další drony a rakety. Pod velkým tlakem je především Charkov, druhé největší město na Ukrajině. Údery dopadly i na Kryvyj Rih, případně na různá místa v Oděské oblasti.

Analytik prezentující informace z otevřených zdrojů na účtu AMK Mapping ukazuje, že Rusové opět postupují severovýchodně od Pokrovsku. „Zdá se, že Rusové byli schopni přemoci omezenou ukrajinskou obranu v této oblasti díky lokální početní převaze pěchoty, což vedlo k rychlému postupu na západ,“ lze se dočíst na sociální síti.

Russia's breakthrough towards the city of Rodynske, northeast of Pokrovsk has been confirmed by multiple geolocations. Two main vectors of attack are being utilised. Fighting is ongoing on the eastern approaches to Chervonyi Lyman, and at the Krasnolymanskaya Mine (directly east… https://t.co/sDHkpbycxW — AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) July 15, 2025

„V nadcházejících dnech se hodlám k věci blíže vyjádřit. Již nyní však mohu poukázat na systémový odpor, kdy se klika generálů a plukovníků staví proti reformám, které by mohly oslabit jejich zakořeněnou moc,“ napsal bloger na sociální síti X. „Organizace opevnění, obrany, stejně jako operačního velení a koordinace, zůstává slabá. Snahy o vybudování schopného sboru poddůstojníků, který je klíčový pro jakoukoli moderní armádu, se dosud neuskutečnily,“ pokračoval nekompromisně.

Tatarigami konstatoval, že Rusové mají stejné problémy. Mnohdy jsou tyto problémy ještě hlubší, jenže Rusko je velké a má tolik zdrojů, že to tyto systémové nedostatky v ruské armádě částečně kompenzuje.

With increasing frequency, I hear directly from soldiers, sergeants, and officers on the ground: despite proclamations from the Ministry of Defense and the General Staff, little has changed for them in the ground, compared with 2024. ??Thread: — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) July 15, 2025

Bloger vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby do nejvyššího velení nejmenoval lidi, kteří mu na všechny řeknou ano a budou mu pochlebovat. Tatarigami má za to, že Zelenskyj kolem sebe potřebuje lidi, kteří mu řeknou, jaký je skutečný stav věci a jak situaci řešit. Tatarigami v této souvislosti zdůraznil, že nechce ukrajinské síly odsuzovat, jde mu naopak o to, aby se zlepšily a ubránily zemi před ruskými agresory.

