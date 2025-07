„Nemaká.“ Mladý Neruda se fotí s mámou v Bruselu, lidé křičí

Na sociální síti X vzbudila velký rozruch fotografie, kterou zveřejnil Filip Neruda, syn bývalé prezidentské kandidátky a současné europoslankyně za hnutí STAN Danuše Nerudové.

Filip Neruda ke snímku, na kterém pózuje se svou matkou před budovou Evropského parlamentu v Bruselu, připsal komentář: „Přiletěl jsem omrknout, jestli se v Bruselu fakt maká.“

Přiletěl jsem omrknout, jestli se v Bruselu fakt maká. pic.twitter.com/i1WZA17Pa1 — Filip Neruda???? (@filip_neruda) July 15, 2025

„Takže když se někdo zastaví na třicet sekund cestou do práce kvůli fotce, tak to znamená, že nepracuje?“ reagoval syn Nerudové.

Debata ale pokračovala dál. Jiný uživatel mu odpověděl s další výčitkou, tentokrát v narážce na klimatickou agendu, kterou Danuše Nerudová podporuje: „A ještě dotaz: co maminka říkala na tu uhlíkovou stopu, kterou jsi zanechal kvůli třiceti sekundám?“ mířil evidentně na fakt, že Filip Neruda za matkou do Bruselu přiletěl letadlem – a to navzdory tomu, že jeho matka dlouhodobě podporuje klimatická opatření včetně Green Dealu.

Danuše Nerudová se v médiích prezentuje jako pragmatická reformátorka Green Dealu, která chce chránit české zájmy a omezit zbytečné regulace. V rozhovorech často zdůrazňovala potřebu přeměnit Green Deal na „Real Deal“ a prosazovat zelenou transformaci s ohledem na české podnikatele a občany.

Mladý Neruda na sebe upozorňuje i svými postoji v zahraničněpolitických otázkách. Například v době, kdy americký prezident Donald Trump tvrdě útočil na prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského při jejich setkání v Oválné pracovně, se veřejně postavil na jeho obranu. Na sociálních sítích tehdy kolovalo video vytvořené pomocí umělé inteligence, které vyobrazovalo, jak se Zelenskyj rozčíleně zvedne během schůzky a zasadí Trumpovi ránu pěstí.

Filip Neruda tehdy sdílel falešné video na své sociální síti, čímž opět přitáhl pozornost. Příspěvek později smazal.

Podobně jako v případě virálního videa se Zelenským i v dalších případech Filip Neruda zveřejňoval ostré komentáře k aktuálnímu dění, které však později mazal. Výrazněji se vymezil například proti předsedovi hnutí SPD Tomiu Okamurovi v době, kdy kriminalisté požádali Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání. Šlo o kauzu plakátů SPD, které zobrazovaly černocha s nožem v ruce a nápisem: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu.“

Tehdy Filip Neruda reagoval rýmovaným komentářem na platformě X: „Tokio, Praha, Paříž – Pitomio patří za mříž.“

Po krátké době však svůj příspěvek upravil do mírnější podoby, ve které zůstalo zachováno rýmování, ale změnil slovosled: „Tokio, Praha, Paříž – Tomio patří za mříž.“

Ani tato verze mu však nakonec nevyhovovala – a stejně jako v předchozích případech i tento příspěvek ze svého profilu zcela odstranil.

Hlasitě se také například stavěl proti předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, a to zejména v souvislosti s případem jeho evidence ve svazcích Státní bezpečnosti. Reagoval tehdy na informaci, že slovenské ministerstvo vnitra vedené Matúšem Šutajem Eštokem uzavřelo s Babišem smír, v němž stát uznal, že byl šéf hnutí ANO evidován jako agent StB neoprávněně. Babiš se výměnou za to zavázal, že vůči státu neuplatní žádné nároky na náhradu škody.

Filip Neruda se k této dohodě vyjádřil ostře. Poukázal na to, že ať se okolo Andreje Babiše objeví jakýkoliv skandál, jeho podpora zejména mezi seniory zůstává podle něj neochvějná. „Nejsmutnější na Babišově smíru je to, že jeho voličkám je úplně jedno, jestli byl v StB, nebo ne. Jsem přesvědčen, že by ho volily, i kdyby třeba někoho zabil, a to by jim bylo jedno. Jsou prostě spokojeni s tím, že jim slíbí 500 korun na důchody a rozdá koblihy na ulici,“ napsal tehdy Filip Neruda na síti X.

