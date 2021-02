Bartoš (Piráti): Miliony lidí trpí současnou agónií a je třeba najít cestu ven

reklama

Sešlo se docela dost dotazů k nedělní schůzce s premiérem. Ta měla jediný smysl: udělat vše pro to, aby naše země nalezla cestu z covidové krize a aby nemusel trvat nouzový stav, který příliš zasahuje lidem do jejich práv a svobod. Jde nám o schválení pandemického zákona, který bude šetrnější ke svobodě lidí. Předjednali jsme vysokou nemocenskou či příplatek pro pacienty s Covidem. Navrhujeme i kompenzace pro podnikatele.

Nejčastěji se nicméně ptáte na postupné otevírání škol.

Požádali jsme vládu o představení plánu k postupnému návratu dětí do škol. Distanční výuka se sice od jara výrazně posunula, ale není z dlouhodobého hlediska udržitelná. A to především s ohledem na individuální vzdělávací potřeby dětí, ekonomickou situaci rodin nebo rozdílné zkušenosti a technologické zázemí škol.

Vzdělávání dětí v době pandemie COVID-19 by mělo být jednou z našich priorit. Rozhodně nám nejde o okamžitý návrat všech dětí do tříd za každou cenu. K jejich návratu by mělo dojít postupně, ve vazbě na vývoj epidemiologické situace. A to za zpřísněných podmínek, aby bylo minimalizováno riziko přenosu Covid-19. Umožněn by měl být návrat především žáků prvního stupně základních škol a závěrečných ročníků základních a středních škol s využitím rotační výuky a studijních skupin o nižším počtu žáků a také realizace praktické výuky na školách v omezeném režimu (opět s omezením počtu žáků), kterou nelze nahradit distančně.

Také chceme využít kluby či knihovny s připojením k internetu pro žáky, kteří doma nemají potřebné technické zázemí a zajistit jejich podporu při přípravě na výuku například s využitím studentů pedagogických fakult (mohou být odměňování na základě krátkodobých smluv nebo stipendií) a jiných dobrovolníků.

Školní docházka by neměla být povinná zejména v případě, kdy dítě nebo člen domácnosti spadají do rizikové skupiny. V takové situaci by mělo být dětem umožněno vzdělávat se alternativním způsobem (včetně jejich zapojení do distanční výuky, pokud na to školy budou mít dostatečné kapacity). Jde nám o odlehčení rodinám i učitelům a o právo volby za dodržení vysokých protiepidemických standardů. Nechceme vypnutý systém jen tak zpátky nahodit jako by se nic nestalo.

S otevřením škol bude nezbytné zajistit distribuci dalších ochranných prostředků do škol a dostupného a plně hrazeného neinvazivního (!) testování. Žádali jsme vládu, aby tato opatření za předpokladu částečného otevření škol zajistila a zveřejnila v plánu.

A proč jsme se scházeli s premiérem zrovna v neděli večer? Protože vláda v pondělí zasedala a dnes probíhá jednání sněmovny, kde mohou poslanci výsledky z vlády hned probrat. Čas lidí je příliš drahý na to, abychom si mohli dovolit s ním plýtvat. Miliony lidí trpí současnou agónií a je třeba najít cestu ven.

