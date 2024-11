Bartoš (Piráti): Nakupovat z Číny je vždycky risk

Nakupovat z Číny je vždycky risk. Je to sice levnější, někdy hrozí, že půjde o šmejd, jindy ale i to, že může jít o vážné bezpečnostní riziko.

Čínské firmy, jako například Huawei, velmi stojí o možnost dodávat technologie do Česka. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) však varuje, že to není bezpečné.

Třeba v Austrálii nebo Africe Huawei prokazatelně posílal data čínské komunistické vládě. V Británii na to přišli předem díky průzkumu, který odhalil bezpečnostní díry a "zadní vrátka".

Ve Sněmovně se teď řeší, že by se NÚKIBu osekaly pravomoci, aby přestal být autoritou při rozhodování o označení nebo i zákazu nedůvěryhodných dodavatelů technologií do kritických oblastí. Za tím vším pochopitelně stojí byznys, který jede hlavně na cenu – čínské technologie jsou kvůli dotacím vlády samozřejmě levnější.

Naše současná i budoucí bezpečnost a soukromí jsou ale k nezaplacení. Je to, jako kdyby armáda potřebovala protiatomové kryty, ale my jí pořídili levnější, které by se rozpadly po výbuchu obyčejného granátu. To Piráti odmítají. Když už máme NÚKIB coby úřad odborníků na kybernetickou bezpečnost, měl by mít možnost v této věci zasáhnout.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



