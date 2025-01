Bartoš (Piráti): Nesouhlasím s odpovědí pana premmiéra, některé rezorty se na to prostě vykašlaly

Děkuju za slovo. Tato rozprava byla vedená blížícím se datem a je to už za dva dny, kdy měla v plné palbě naběhnout platnost zákona - právo na digitální službu, který jsme schvalovali společně, opozice a koalice ještě v minulém volebním období.

Byla to takzvaná digitální ústava, která má garantovat občanům právo býti obsloužen digitálně, tedy obrátit se na stát skrze takzvané inteligentní formuláře a býti obsloužen digitální cestou. Tento zákon byl schválen v minulém volebním období, po volbách v roce 2021 jsme provedli poměrně zásadní audit naplněnosti tohoto zákona, který šel přes všechna ministerstva, a ukázalo se, že předchozí vláda splnila částečně, nebo řekněme v určité i poměrně velké míře naplněnost části A a B, to jest, že se úřady snaží popsat svoji agendu a do registru práv a povinností a do katalogu na centrálních registrech tedy uvést, že úřad vykonává jisté úkony a tyto mají odraz ve svém zákoně.

Samozřejmě gros toho zákona je na té části občanů, lidí v České republice, kdy oni se mohou přihlásit na portál, buď portál občana, nebo na portál nějakého ministerstva a tam najdou takzvané inteligentní formuláře, ve kterých mohou svoji žádost vyplnit a digitálně odeslat. Proč říkám inteligentní formuláře? Tyto formuláře předpokládají, že pokud stát nějaká data již má a občan dal souhlas k tomu, aby mohly být využívány skrz další agendy státu, tyto formuláře se předvyplní, popřípadě existující data, například z katastru či z jiných rejstříků, se dotáhnou.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Díky i digitální informační agentuře se vybudoval poměrně robustní systém, který měl pomáhat jednotlivým rezortům k naplnění tohoto zákona, ale i přes urgence a průběžné audity se ukázalo, že zatímco některá ministerstva šlápla na plyn a dostala se k vysoké úrovni naplněnosti i těch digitálních formulářů pro občany, velká většina ministerstev ten výsledek měla vskutku žalostný. Pokud bych hovořil procenty, Ministerstvo školství naplněno 5 %, Ministerstvo vnitra naplněno 1 %, Národní sportovní agentura 0 %.

Vybral jsem ty, které bychom rozhodně neoznačili jako šampiony. Já si myslím, že je důležité říci, a teď, když zazněla ta procenta, tak já slušně označuji tu odpověď pana premiéra za eufemismus, neboť pokud bych ho přesně citoval, on hovoří o tom, že některé rezorty vyvinuly nedostatečné úsilí k naplnění tohoto zákona. Já nevím, jestli 5 % nebo 1 % je, že to úsilí bylo malé, podle mě se na to prostě vykašlali.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3949 lidí

Je to tím, že se odsunula celá řada projektů na příští volební období, ať se podíváme na projekt jednotného inkasního místa a digitalizace dalších věcí, prostě se to v tuto chvíli neděje. I zákon o elektronických volbách, který jsme tady schvalovali, má tu digitální část naplánovanou až vlastně do příštího volebního období, tedy období příští vlády, a aby vláda vlastně šlápla aspoň na plyn v těch zhruba devíti měsících, které zbývají do voleb nebo v letošním roce, tak namísto toho navrhli tedy odklad o dva roky.

Já si dokážu představit a dokázali jsme si představit kratší odklad, nicméně Sněmovna prohlasovala ten odklad o dva roky, a pokud jste byli pozorní, tak včera tento odklad, který byl navíc dán v zákoně jako přílepek, odhlasoval i Senát. Co je na celé situaci absurdní a není žádnou tajnou informací, že prezident České republiky Petr Pavel měl ohlášenou soukromou zahraniční cestu, kterou započal včera, vládní koalice, která má většinu jak ve Sněmovně, tak v Senátu, si vlastně neohlídala včasnost schválení oběma komorami a byť už teď je asi nastartovaný ten proces, kdy návrh zákona jde sem do Sněmovny a paní předsedkyně ho potom vypraví na Hrad, tak já mám docela vážné obavy, neboť prvního je, předpokládám, že sobota, kdyžtak mě opravte, kolegové a kolegyně.

A pokud by vše probíhalo hladce a prezident nepředpokládám, i když může mít elektronický podpis a řešit to podepsání z té zahraniční cesty, tak vlastně ten zákon podle mě může být zapsán do Sbírky nejdříve někdy pátého či šestého, to je tedy středa, čtvrtek, příští týden, a to za předpokladu, že bude eSbírka fungovat. Ona už teda běží rok, ale v případě, že je schválen nějaký zákon, tak se tam stále pašuje na Ministerstvu vnitra ve formě PDF, aby se splnila ta zákonná povinnost, že je zobrazen.

Já tedy nesouhlasím vlastně s odpovědí pana premiéra z toho důvodu, že si myslím, že říci, že někdo nevyvinul dostatečné úsilí, a podívat se na to plnění zejména u těch ministerstev, která mají třeba pod těch 10 procent splněno vystavení těch formulářů, tedy pro lidi nepopisuje správně stav té věci. A na druhou stranu bych chtěl ještě upozornit, ale třeba se něco v následujících ještě dnech a hodinách stane, že to, jak se nepohlídala vládní koalice, projednání toho přílepku k tomu zákonu, který toto odsouvá, teď Českou republiku může vystavit do nepříjemné situace, kdy zhruba tři dny nabývá občanům České republiky nějaké právo garantované státem, ale oni ho nemohou uplatnit, můžou se tedy obrátit na stát i třeba nějakou formou žalob.

Na druhou stranu je zde samozřejmě riziko i pro úřady, protože ten zákon pamatoval i na to, že třeba ne všechno bude zdigitalizováno a pak i se může občan na ten úřad nebo na stát obrátit i jakoukoliv cestou, tedy třeba emailem. Já si úplně nedokážu představit, pokud jsou nějaké, řekněme, vysoce obrátkové služby státu, třeba v oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí, které obsluhuje poměrně velký segment, velkou skupinu lidí v České republice, ti, kteří hledají práci, ti, kteří žádají o nějaký třeba příspěvek a ne všechno, a ostatně o tom tak hovořil i Marian Jurečka je v tuto chvíli v té klientské zóně, jen nově je tam nějaký FAR plán, dodávání dalších služeb, tak pokud se tito lidé začnou obracet na stát emailem, úplně nevím, jak to ti zaměstnanci, zejména tedy v té oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí, zvládnou zpracovávat, jestli to budou převádět do nějaké podatelny. Snad to tedy dopadne.

Já bych chtěl navrhnout tedy hlasování s tím, že nesouhlasím s tou odpovědí pana premiéra zejména kvůli té specifické citaci, v které premiér hovoří o tom, že vlastně to bylo jenom nějaké ne úplné nasazení. Myslím si, že to není pravda, některé rezorty se na to prostě vykašlaly.

Děkuji.