Bartoš (Piráti): Piráti začínají v Evropě slavit úspěchy

Občané Lucemburska zvolili ve víkendových parlamentních volbách 60 poslanců. Ti budou v úřadě příštích pět let. Nejúspěšnější byla Křesťanskosociální lidová strana (CSV), která za 28,31 % hlasů obdržela 21 mandátů. Vedle tradičních stran však uspěli i Piráti. Pirátská strana Lucemburska získala 6,45 % hlasů, které jim v jednokomorovém parlamentu zajistí 2 zástupce. Lucembursko se tím stává spolu s Českou republikou a Islandem další zemí v Evropě, která si zvolila do svého zastupitelského sboru Piráty.

„Gratuluji lucemburským Pirátům k volebnímu výsledku a těším se na budoucí spolupráci. Piráti začínají v Evropě slavit úspěchy a vzhledem k tomu, že nás v květnu 2019 čekají volby do Evropského parlamentu, znamená to pro nás naději, že můžeme zlepšit volební výsledek z roku 2014. Tehdy Piráti ve volbách do Evropského parlamentu získali jedno křeslo, které aktuálně hájí Julia Reda z Pirátské strany Německa,“ uvedl předseda českých Pirátů Ivan Bartoš.

Lucemburské Piráty vede Sven Clement. Do parlamentu se jím vedená strana prosadila poprvé. V parlamentních volbách v roce 2013 získali Piráti 2,94 %. Stejně jako další pirátské strany v Evropě, reprezentují Piráti v Lucembursku proevropské postoje, kladou důraz na transparenci politiky a státních úřadů, hájí svobodný přístup k informacím a jedním z jejich cílů je i reforma autorského práva.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

autor: PV