Bartoš (Piráti): Prezident Zeman opět potvrdil, že společnost nechce stmelovat, ale rozdělovat

Prezident Miloš Zeman opět potvrdil, že společnost nechce stmelovat, ale naopak rozdělovat. Vyřizování osobních účtů, které v projevu zazněly, nemají dle mého názoru na takto důležitém státním aktu své místo. Poštvávat veřejnost proti novinářům, ať už novinářům soukromých médií či médií veřejné služby, je nevkusné nejen v kontextu aktu inaugurace, ale zejména krajně nezodpovědné v době, kdy u našich sousedů jasně vidíme, v co poštvávání veřejnosti vůči novinářům může vyústit. Piráti se jako členové Parlamentu ČR této společné schůze obou komor logicky zúčastnili. Naštěstí, na Hradě se politika neutváří, na Hradě nevznikají zákony. My se chceme soustředit na roli konstruktivní opozice ve Sněmovně a prosazovat, co jsme voličům slíbili.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

autor: PV