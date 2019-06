Bartoš: Piráti vládě důvěru nedají

„V posledních dnech jsme byli svědky výroků premiéra o tom, že Česko vzkvétá. Nejen Piráti, ale i statisíce lidí v ulicích jsou jiného názoru. Česku se v některých oblastech vede líp pouze díky práci českých občanů, díky podnikatelům a živnostníkům, kteří pracují i přes klacky, které jim vláda hází pod nohy, díky otevření západním trhům i díky otevření naší země na západ. Není líp díky vám, pane premiére,“ uvedl předseda strany Ivan Bartoš.

Bartoš dále rozvedl konkrétní důvody, proč Piráti vládu nepodpoří: „Rozhodli jsme se přidat hlasy pro vyslovení nedůvěry, a to zejména ze dvou důvodů: prvním je trestní stíhání premiéra, který je navíc ve střetu zájmů a druhým je špatná politika vlády a neplnění programového prohlášení. Na střet zájmů Andreje Babiše upozorňujeme již přes rok a naše závěry potvrdil předběžný audit Evropské komise. Hrozí, že za nelegálně čerpané dotace budeme platit my všichni. Druhým důvodem je to, že vláda Andreje Babiše skutečně nekope za zájmy České republiky. Řešíme tu neustále problémy premiéra a jeho kauzy namísto reálných věcí, které občany pálí. Máme téměř milion lidí v exekuci. Chybí desítky kilometrů dálnic. Neexistuje jistota sociálního systému. Digitalizace probíhá stále spíše na papíře, zřejmě jen v papírovém diáři premiéra. Udržitelnost důchodového systému vládě nic neříká, zákon o sociálním bydlení spadl pod stůl a problém nedostupnosti bydlení pro 150 tisíc lidí každý rok se trvale prohlubuje. Rozpočet je trvale deficitní a vláda si pomáhá různými účetními triky.“

Kromě neřešených programových priorit je podle Bartoše závažným problémem personální politika vlády: „Jsme svědky politizace státní správy, zastrašování a vyhazování nepohodlných i zvýhodňování mocných a odměňování za loajalitu. Kvůli tomu lidé vyšli do ulic. A právě kvůli všem těmto důvodům budeme dnes hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše.“

