Bartošek (KDU-ČSL): Babišova vláda nechrání lidi v nouzi

Tento bod byl v rámci schůze zařazen před návrh, týkající se oddlužení dětí. K tomuto bodu vystoupil v rozpravě jihočeský poslanec za KDU-ČSL Jan Bartošek a nešetřil kritikou.

„Vládu zajímá zdražování života v ČR, nikoliv pomoc lidem v nouzi. Každý vládní návrh prochází řádným připomínkovým řízením, aby mohly být vzneseny námitky a jednotlivá ministerstva je mohla zapracovat. Vláda navrhuje zvýšení daní hazardnímu průmyslu a neproběhla přitom analýza dopadů na podnikatelské prostředí. Vypořádány nebyly ani kritické připomínky ze strany ČNB,“ upozornil Bartošek. „Neziskové organizace, věnující se prevenci a léčbě lidí se závislostí, nemají dostatek finančních prostředků pro svou činnost a vláda je nijak nepodporuje. Tabulkové platy se zvedly, ale těmto organizacím se žádné peníze nepřidaly. Několik let platný zákon o hazardních hrách zavádí tzv. adiktologické brzdy, které vláda nebyla schopna nijak uvést v život. Není registr hráčů, nebrání se lidem závislým na gamblingu v hraní, nevybudovala se stopka pro neplatiče alimentů. Přitom se vymýšlí zálohované výživné. Proč se nejde cestou, která je už k dispozici? Kde jsou peníze na prevenci? Finanční posílení neziskového sektoru?,“ ptá se rozhořčeně Jan Bartošek.

„Místo toho vláda zvyšuje daně z hazardu. Závislý si peníze vždy najde, a to bohužel i nelegální cestou. Vyšší zdanění hazardu proto nic neřeší a není žádnou prevencí. V připomínkovém řízení zákon o hazardních hrách, který usnadňuje se registrace hráčů v online prostoru. Stačí kopie dokladů, není nutná fyzická registrace. Vláda jde zvedáním daní naproti hazardu a zároveň zvyšuje jeho zvyšuje dostupnost, zejména pro mladistvé,“ zdůrazňuje Bartošek, který v oblasti protidrogové prevence v minulosti 12 let pracoval. Dodává však také, že vláda přesto nezdanila více hraní na klasických „bednách“, kde zůstává 35% sazba daně. „Přitom tyto automaty jsou nejsnáze dostupné, a to i v sociálně vyloučených lokalitách. Neotevírají se tu dveře černému průmyslu? To by studie dopadů na podnikatelské prostředí odhalila, ale ta neproběhla,“ podotýká Bartošek. Vláda si dle jeho názoru jen bere peníze, kde se dá, tentokrát od pojišťoven a hazardního průmyslu, ale reálné problémy lidí a jejich řešení jí nezajímají.

