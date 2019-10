Bartošek (KDU-ČSL): Izrael je jedinou zemí, systematicky vystavenou snahám o globální bojkot

Kolegové, kolegyně, já děkuji za proběhlou rozpravu. Chci zde říct, že to usnesení obsahuje skutečně celoevropský celosvětový rozměr, jak zde zaznívalo, a to z toho důvodu, že já jsem přesvědčen, že Česká republika má vystupovat proti projevům antisemitismu na mezinárodním poli, aby všichni věděli, že takové chování, jako se může projevovat v některých evropských státech, je u nás naprosto nepřijatelné.

To, co ještě chci říct, je, že Izrael je v současnosti jedinou zemí na světě, která je systematicky vystavena snahám o globální bojkot. Z toho by se dalo usoudit, že Izrael je nejhorší zemí na světě, co se týká lidských práv a je potřeba ji ztrestat a že největší problém kolem lidských práv vytváří Izrael. Když se podíváte na řadu jiných států, tak je jednoznačné, že toto není problém státu Izrael a není to pravda. Z toho vyplývá, že jediný záměr toho, co se děje, je snaha o bojkotování státu Izrael.

Je potřeba si uvědomit, že v praxi je velké množství příkladů a je možné to sledovat i v médiích, že tam, kde se setkáváme na demonstracích a ti lidé, kteří volají po bojkotu Izraele, tak současně v druhé vlně dost často volají po zničení státu Izrael. A v tomto kontextu je to potřeba vnímat. Je potřeba si uvědomit, že kritizovat stát Izrael, jak jsem řekl, tam, kde je to oprávněné, je zcela legitimní. Ale blokovat účast sportovců, zpěváků, to už není kritika státu Izrael, ale stigmatizace lidí. Možná jste zažili některé sportovní události, kdy odmítli Izraelcům podat ruku po proběhlém zápase. Toto už považuji za hranu a za stigmatizaci a projev antisemitismu.

Děkuji.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

