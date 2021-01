Bartošek (KDU-ČSL): Není kytka jako kytka

reklama

Děkuji. Patrně někteří víte, že jsem pracoval jako terapeut s drogově závislými. A chci říct jednu věc. Tyto látky včetně marihuany, ať už co se týká alkoholu a dalších, mají jednu nebezpečnou vlastnost a to je to, že člověku berou svobodu rozhodování v okamžiku, kdy se začnou nadužívat. Bavíme-li se o léčebném konopí, tak samozřejmě jsou zde dvě možnosti.

Anketa Přímo na covid v Česku zemřela zhruba 1/3 lidí, kteří jsou uváděni jako oběti, uvedl ministr Blatný. Měl to říkat? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 6162 lidí

Buď řekneme, každý si doma pěstujte nějaké množství, a tato diskuse je zcela legitimní, já jsem za ni rád. Ale jsem za sebe zastáncem toho. že léčebné konopí skutečně léčí, ale měl by ho distribuovat stát na základě jasně definovaných pravidel, měření množství léčivých látek a v podstatě je to o tom, že vy, kteří marihuanu pěstujete, víte, že není kytka jako kytka. A množství psychoaktivních látek samozřejmě se mění. To znamená, já jsem přesvědčen, že i toto jsou věci, které by měly podléhat laboratornímu zkoumání, aby ten, kdo si kupuje léky s obsahem THC, ví, jaké tam je množství, resp. účinných látek. To znamená, já jsem zastáncem toho, že toto by mělo být skutečně záležitostí státu, kontroly těchto léčiv, nikoliv volného pěstování. Uznávám, jsem ovlivněn svojí předchozí pracovní zkušeností.

A poslední věc nakonec. V okamžiku, až budete zase přemýšlet o tom, kterým neziskovkám vezmete peníze, a budete říkat, že neziskovky jsou škodlivé, tak pamatujte, že řada služeb, které pracují v oblasti prevence, je skutečně z neziskového sektoru. A jestliže tedy se případně rozhodnete, že půjdete touto cestou, jsem přesvědčen, že by mělo jít velké množství nebo podpora neziskových organizací v oblasti prevence, protože se nedotýkáme něčeho, co je neškodné. Bavíme se zde o látkách, které skutečně můžou ničit lidské životy v okamžiku, když to někdo nezvládne. Děkuji vám.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartošek (KDU-ČSL): Hrnky s Hitlerem nebo trička s Che Guevarou už nebude možné prodávat Bartošek (KDU-ČSL): Ostudná praxe zastavena Bartošek (KDU-ČSL): Zneužívání nacistických symbolů k výdělečným účelům nesmí být beztrestné Bartošek (KDU-ČSL): Ten rozpočet tak, jak je sestaven, tak je lživý. Zcela neodpovídá realitě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.