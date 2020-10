Bartošek (KDU-ČSL): Přijetí pomoci od našich spojenců je současně závazkem

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Dnes bude Poslanecká sněmovna hlasovat o přijetí až 300 vojenských zdravotníků ze států NATO, případně Evropské unie. A není to poprvé, kdy nám byla poskytnuta pomoc v průběhu této covidové krize ze strany spojenců. Tato pomoc, jenom pro pořádek - Pro pořádek chci zde říct, že se bude jednat o pomoc lékařů a zdravotních sester, zdravotnického personálu, kteří zde budou na našem území bez zbraní, s jasným mandátem, s jasně definovaným počtem a s omezeným časem pomoci.

Ohledně vzájemné pomoci v rámci Severoatlantické aliance NATO je třeba říct, že již v březnu Ministerstvo obrany využilo aliančního projektu SALIS, v jehož rámci má členská země NATO v případě krize k dispozici velkokapacitní letoun Antonov 124 Ruslan. A právě tento letoun přepravil miliony roušek a dalších ochranných prostředků. A využít tohoto velkokapacitního letadla jsme mohli jenom díky tomu, že jsme součástí Severoatlantické aliance.

Anketa Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 5? Ano 70% Ne 30% hlasovalo: 16823 lidí

Jsem velice rád, že v tomto případě mezinárodní pomoci se nenaplňuje přísloví, že jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Protože kromě nynějšího příjezdu vojáků zejména amerických a vojenských zdravotníků nám svoji pomoc v minulých dnech nabídlo nezištně také Německo, Rumunsko, Maďarsko a další země Evropské unie - také spojenci. Ve chvíli, kdy naši spojenci ani na okamžik neváhají a jdou nám pomoct, nelze nevzpomenout minulé chování české vlády. Premiér Babiš populisticky vykřikoval, že chce české zájmy hájit v Bruselu tvrdě a nekompromisně, čili že nám nikdo nemá co mluvit do toho, na co použijeme evropské dotace. Již v průběhu nynější krize navíc hrozil zablokováním unijního plánu na podporu oživení Evropy. Stejně tak nelze zapomenout na nemístné jednání hejtmanky Jermanové za ANO, která obvinila Německo, že zadrželo kamion se zdravotnickými pomůckami pro Českou republiku. A kriticky by šlo jistě diskutovat i o tom, zda bylo správné odmítnout Italům poskytnutí naší armádní zdravotní pomoci.

Chci, abychom dnes hlasovali odpovědně. Za poslanecký klub KDU-ČSL mohu říct, že podpoříme přijetí těchto zdravotníků a lékařů. Ale zodpovědné hlasování, a to mluvím k vám, kolegyně a kolegové především z koalice, také znamená plně si uvědomit, že solidarita není jednosměrnou ulicí. Přijetí pomoci od našich spojenců je současně také naším závazkem. Již nikdy by podobně drzé a neomalené výroky na adresu našich spojenců, ať už je to NATO, nebo především členské státy Evropské unie, neměly zaznívat z úst vládních představitelů této země. Musíme si být vědomi toho, že tak jak je nyní pomáháno nám, a je to nezištně, musíme pomoci nezištně v budoucnu i my, protože v tom spočívá princip spojenectví.

A také v neposlední řadě chci upozornit na to, že opravdoví spojenci si plní závazky, které si navzájem dali. Pokud se vláda zaváže v rámci NATO k navyšování obranného rozpočtu, nemůže tento závazek házet do koše. Chci zde konstatovat, že bude-li se KDU-ČSL opět v budoucnu podílet na vládě, bude to zodpovědná spojenecká politika, která bude jednou z priorit KDU-ČSL.

Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartošek (KDU-ČSL): Nevím, proč by měly linky na výrobu nanoroušek být předmětem dražby Bartošek (KDU-ČSL): Je to skvělý výsledek a velký úspěch Bartošek (KDU-ČSL): Jak je možné, že se z nás stala černá ovce Evropy? Bartošek (KDU-ČSL): Kraj tlačí obec do varianty, která je pro Stachy nepřijatelná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.