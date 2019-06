Bartošek (KDU-ČSL): Šetřit na drogové prevenci nesmíme

Z práce s drogově závislými moc dobře vím, že prevence je nejdůležitější. Jak pro závislé, tak i pro společnost.

Výměna injekčních stříkaček, rozdávání kondomů, ale i sběr stříkaček jsou způsoby této prevence. Nikdo přece nechce, aby se jeho dítě nakazilo přes stříkačku, která leží v parku.

Tady šetřit rozhodně nesmíme! Pan ministr by měl přestat sbírat kompro na politické protivníky svého šéfa, schvalovat sto milionů pro linku na chleba pro firmu svého šéfa, která se zaplatí z kapes nás všech a měl by začít pracovat pro lidi. Pro české zdravotnictví! Pokud okamžitě nezačne, zle se nám to vrátí!

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

autor: PV