Bartošek (KDU-ČSL): Teď máte možnost se postavit za starosty a samosprávy a říct, že je nepotopíte

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úterý jsme schvalovali zákon o kompenzačním bonusu, který bral z rozpočtu obcí a krajů v součtu 15 miliard, 11 obcím, 4 krajům. Ze strany paní ministryně zde zazněly výtky, že způsob, jakým Senát přijal úpravu, není možné tento kompenzační bonus vyplácet, protože by to ohrozilo výplatu tohoto kompenzačního bonusu. Já jsem respektoval rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která se rozhodla, že přijme poslanecký návrh, a připravil jsem druhý návrh do dnešního jednání, který to napravuje. Je zcela v pořádku, je koncipován jako příspěvek obcím a krajům. Je to příspěvek nárokový a bezúčelový, jeho výplata proběhne přes Ministerstvo pro místní rozvoj a bude vyplacen ještě v letošním roce.

Je konstruován tak, že obce dostanou příspěvek 1 000 korun na obyvatele, Praha dostane 2 100 korun na obyvatele, Plzeň, Ostrava a Brno 1 500 korun na obyvatele a kraje dostanou 400 korun na obyvatele, což v konečném důsledku vykompenzuje výpadek příjmů obcí a krajů. A teď mluvím k vám všem, kteří jste především z vládní koalice, z hnutí ANO a ze sociální demokracie. Vy, kteří jste zastupitelé, máte možnost napravit to, aby vaše městské a krajské rozpočty nebyly kráceny. Ten pozměňovací návrh, který předkládám, je zcela v pořádku, není s ním problém.

A vy máte možnost buď se postavit za starosty a samosprávy a říct, že je nepotopíte, a nebo ten pozměňující návrh nepodpoříte a v ten moment se stavíte proti svým městům a obcím a obíráte svá města o peníze, o možnost investovat, o možnost přispívat na sociální služby, o možnost podporovat kulturní akce ve svých obcích a ve svých krajích. Jestliže tento pozměňující návrh nepodpoříte, je to jasný vzkaz lidem, že vám na městech a na krajích nezáleží a že přesto, že jste měli možnost tento výpadek jejich rozpočtu kompenzovat ze státního rozpočtu, tak jste se rozhodli, že je potrestáte a peníze jim vezmete. To si potom zodpovězte před svými voliči.

Říkám to z toho důvodu, že tento návrh zákona totiž přichází ještě s dalším krokem, který omezí rozpočty obcí a krajů opět o další miliardy. Nevím, jestli vám to paní ministryně řekla, ale tento daňový balíček vezme v druhém kroku z rozpočtu obcí 7 miliard a z rozpočtu krajů necelé 3 miliardy. To znamená, že v součtu toho, co se schválilo v úterý, a v součtu toho, když to schválíte dnes, dojde k výpadu v obecních a krajských rozpočtech ve výši 25 miliard. To máte dneska ve svých rukou a svým rozhodnutím ovlivníte, zda obce a kraje o tyto peníze přijdou. Z toho důvodu jsem přesvědčen a nabízím vám možnost, máte svobodnou volbu, že se můžete postavit za rozpočty obcí a krajů.

A ještě mám dva pozměňující návrhy, které v obecné rozpravě uvedu a pak se k nim přihlásím v podrobné rozpravě. Týkají se navrhovaného opatření loss carryback. Řada renomovaných ekonomů upozornilo svým dopisem a výzvou na riziko, které v případě přijetí tohoto návrhu přinášíte státnímu rozpočtu. Jestliže nezastropujete možnost vyplácení ztrát zpětně ze zisku roku 2019 a 2018, tak se taky může stát, že z národního rozpočtu uděláte smetiště nepodařené ekonomiky nejenom Evropy, ale i nadnárodních korporací celého světa, protože ty ztráty půjdou do našeho rozpočtu, protože není zastropováno, jakým způsobem je tato vláda chce limitovat. Možná, že paní ministryně řekne, že to tam je, ale tak, jak já mám informace a z toho vyjádření ekonomů jasně vyplývá, že tam limit není. Takže např. mohou přijít banky, mohou přijít nadnárodní korporace a můžou říkat - my jsme fakt ve ztrátě, Česká republiko, zaplať nám to. Tohle stávající krok umožňuje.

Z toho důvodu já přináším dva pozměňující návrhy, které se týkají tohoto instrumentu, přičemž první říká, že se z toho daňového balíčku úplně vyjme, protože jsem přesvědčen, že to nahrává velkým korporacím, které mnohem lépe snesou nárazy a mohly se na ně lépe připravit oproti malým, a nebo potom zastropovává tuto možnost na maximálně dva krát 8 milionů, každý rok 8 milionů zpětně. Ten parametr, na který je upozorňováno, je, že myslím v Německu, abych si nevymýšlel, v Německu nebo ve Francii je to zastropováno 1 milionem eur, což odpovídá řekněme síle té místní ekonomiky. Když se to přepočítá na kupní sílu a sílu ekonomiky České republiky, tak jsem to stáhl na zhruba 16 milionů, které se mohou vrátit. A v případě, že se přijme možnost nezavádět tento instrument - a v současné době se bavíme o nějakých 42 miliardách, což je hrubý odhad, tak navrhuji, aby tyto peníze byly využity především pro podporu kurzarbeitu a nebo zaplacení zdravotního a sociálního pojištění za podnikatele, protože to, co je naprosto klíčové, je, že musíme využívat především instrumenty, které povedou k udržení zaměstnanosti. Tyto peníze nejsou nástrojem k udržení zaměstnanosti. To jsou peníze, které se pouze dají firmám. Zatímco kurzarbeit je jednoznačně smysluplná podpora toho, aby lidi zůstali v práci a práci si udrželi, a nebo odpuštění a zaplacení zdravotního a sociálního pojištění za podnikatele je jednoznačně velká pomoc především pro malé a střední podnikatele, pro které to znamená velký výdaj.

Z toho důvodu vás žádám o podporu ať už příspěvkům obcím a krajům, a nebo zastropování tohoto instrumentu, které Ministerstvo financí zavádí. Já vám děkuji za pozornost.

