Bartošek (KDU-ČSL): To je vaše alibistické chování, pane premiére

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Realita je taková, že tento bod dnes nemusel být zařazen na program poslanecké schůze. To je skutečnost. Protože jestliže vláda zjistila skutečnosti a okolnosti, které nasvědčují tomu, že se situace zhoršila, tak dnes vláda o své vůli nebo kdykoli předtím na svém zasedání mohla prodloužit nouzový stav o třicet dnů. Tak to, pane premiére, je. Nevolejte k odpovědnosti tuto Sněmovnu. To je zodpovědnost této vlády. Vy k tomu máte kompetence a to, co dneska děláte, je pouze projevem politikaření a vaší zbabělosti, protože vláda může podle zákona vyhlásit nouzový stav.

Když jsme spolu jednali tento týden, tak jsem po vás chtěl několik informací. Moje otázky byly věcné a já jsem očekával, že v průběhu dnešního jednání mi na to odpovíte, protože jste to na tom jednání nerozporovat. Chtěl jsem po vás informace o tom, jaká je kapacita lůžek v okolním Německu a v Polsku, která nám tyto země nabídly, a po jakou dobu jsou ochotny nám tato lůžka držet. Stejně tak jsem se vás ptal se znalostí situace v nemocnicích a vytíženosti, spíš přetíženosti zdravotnického personálu, jakým způsobem bude vláda postupovat v okamžiku, kdy se nemocnice skutečně dostanou na hranu svých kapacit a bude reálně hrozit, že náš zdravotnický systém nebude schopen zvládnout nápor nemocných. Ptal jsem se, jaký má vláda plán, zda má další kapacity nebo vybuduje kapacity, zda osloví jiné země, aby nám poskytly zdravotnický personál, tak jako např. před několika měsíci nám poskytly USA zdravotnický vojenský personál, abychom tuto situaci zvládli.

Ptal jsem se vás, jakým způsobem vypadá očkovací plán. Kdy, v jakém objemu jsou plánované objemy vakcín, kdy můžeme počítat, že se ve velkém rozjede vakcinace. Chtěl jsem termín dodávek a plán, protože to je řešení vzniklé situace. Na žádnou z těchto konkrétních otázek jste neodpověděl.

Řada odborníků na Ústavu říká, že je sporné, zda tento nouzový stav byl vyhlášen v souladu s Ústavou. A já jsem přesvědčen, že jste si toho vědomi. A jestli jste chtěli právní čistotu a nevystavovat tuto republiku riziku, že Ústavní soud rozhodne, že tento nouzový stav je vyhlášen v rozporu s Ústavou, a poté vznikne ještě další právní zmatek a spoustu kompenzací, které bude muset stát vyplatit díky vaší neschopnosti a neochoty respektovat právo, tak místo toho přicházíte s tím, abyste tento nouzový stav ještě prodloužili. To je, pane premiére, hanebnost. Vy nectíte ani právo ani Ústavu.

A jestliže říkáte vyhlásíme nouzový stav na vládě, to jste mohli udělat už dávno. K tomu nepotřebujete dnešní hlasování. To jste mohli udělat už dávno. Na tohleto chci od vás odpověď. Proč jste nevyužili svého zákonného práva k zákonné možnosti a nevyhlásili jste nouzový stav na dalších třicet dnů. To je naprosto klíčová otázka směrem k vládě a k vám. Já jsem přesvědčen, že jediné, čeho chcete dosáhnout, a co jste ve svém projevu říkal, že půjdete a vysvětlíte našim občanům to, že vás v tom ty strany nechaly, že není jejich zájem starat se o zdraví a životy.

A já vám zde říkám, že to je lež. To je vaše alibistické chování, které potřebujete dostat do svého agrofertního tisku, abyste manipuloval veřejnost. Protože věřte, že nám záleží na tom, aby český národ tuto krizi překonal, abychom ochránili občany a poskytli jim dostatek kvalitní a zdravotní péče. To, co zde předvádíte, je projevem politikaření a vaší politické zbabělosti. Styďte se, pane premiére!

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartošek (KDU-ČSL): Vláda nepřišla byť jen s korunou úspory Útok. Babiš jako Trump, zní řev. Ale... Právník Hasenkopf bere opozici hračky, navrhuje pár facek Bartošek (KDU-ČSL): Naše země nutně potřebuje změnu k lepšímu Lidovci žádají placené volno pro doprovod rodinných příslušníků na očkování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.