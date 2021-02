Bartošek (KDU-ČSL): Vláda nepřišla byť jen s korunou úspory

reklama

Děkuji za slovo. Já bych chtěl ocenit prostřednictvím pana předsedajícího pana předsedu Vondráčka, že nyní postupuje v souladu s jednacím řádem a vystupuje řádně přihlášen. To jsem rád, že se to od posledně změnilo.

No, k tomu státnímu rozpočtu jednoduchá poznámka. Vláda přichází a chce zvýšit schodek státního rozpočtu na 500 mld. a přicházíte do Poslanecké sněmovny snad s očekáváním, že to bude za hodinu sfouknutý. Přicházíte s tím, že to proženete v legislativní nouzi jako kdybyste si přišli koupit deset housek na krám. To je přece naprosto nemyslitelné.

Když se projednával rozpočet na letošní rok, tak jsem opakovaně upozorňoval na to, že rozpočet je sestaven špatně, že nezahrnuje řadu výdajů a že je sestaven na základě špatného očekávání vývoje ekonomiky. Tehdy jste, paní ministryně, argumentovala, jak je všechno v pořádku, jak je to sestaveno řádně, jak všechno odpovídá. To znamená, že buď jste to věděla a lhala jste nám, nebo zde Ministerstvo financí odvedlo zcela špatnou práci, protože Poslanecká sněmovna schvalovala návrh zákona o státním rozpočtu, který - světe div se - za jeden a půl měsíce musíme novelizovat.

To znamená, že buď ze strany vaší, nebo Ministerstva financí to byl špatně připravený materiál. Já jsem přesvědčen, že takto vysoký schodek státního rozpočtu nemůžeme schválit v legislativní nouzi ze dvou důvodů. A jeden z nich je, že vláda v rámci této novelizace, alespoň co vím a kdyžtak mi to vyvraťte, nepřišla byť s korunou úspory. Jakým způsobem jste promítli stávající situaci do hospodaření státu, že stát bude efektivně a ve velkém šetřit. Možná se pletu a rád se nechám, paní ministryně, poučit, že to je jinak. A druhá věc, jsem přesvědčen, že tento rozpočet není možné schválit bez toho, že by byl upraven rozpočtový výhled, protože my musíme vědět, jestliže se stát tímto způsobem zadlužuje, jakým způsobem bude probíhat konsolidace veřejných prostředků a jakým způsobem v časovém horizontu je stát připraven tyto závazky splácet. To znamená my máme neúplné informace a z toho důvodu přednáším návrh na vrácení k přepracování, ke kterému se případně přihlásím v další rozpravě. Děkuji.

