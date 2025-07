Bartůšek (Přísaha): Odmítám další daně pro naše občany

Odmítám další daně pro naše občany! A už vůbec, aby je zaváděla Evropská unie! Návrh rozpočtu od Evropské unie by měli skartovat a napsat znovu a úplně jinak!

Minulá komise Ursuly von der Leyen nejdříve Evropskou unii zadlužila, a teď chce ten dluh řešit novými daněmi pro všechny občany! Po těžkých letech, kdy se zdražovalo úplně všechno, Evropská komise navrhuje další zdražování.

Kromě zdražení benzínu, nafty a vytápění domácností, což jsou nové emisní povolenky, přichází Komise s dalšími daněmi. Nově by členské státy měly odvádět speciální poplatek z elektroodpadu, který zůstává nerecyklovaný. Komu? Evropské unii. Potom by každý členský stát měl odvést daň za tabákové výrobky. Pro Česko by to mělo být 8 miliard korun! Znovu Evropské unii. A nakonec chtějí zavést daň pro firmy. V Česku by se to dotklo 600 největších firem.

A kdo všechny ty daně nakonec zaplatí? Vy. Zase se všechno zdraží. Zásadně nesouhlasím se zaváděním dalších daní. Ať už se tak jmenují, nebo tomu říkají emisní povolenky nebo poplatky za elektroodpad. Všechno jsou to daně, které nám všem zdraží život.

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc. PŘÍSAHA



