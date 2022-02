Bašta (SPD): Žádná nemoc nemá mít svou zvláštní normu

reklama

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové,

další citací z komentáře paní doktorky Hamplové chci naplnit zejména pak kreační funkci parlamentní rozpravy. V České republice máme 2 miliony právních předpisů a právní řád zaplevelujeme dalšími. Pandemický zákon je jednou z těch plevelných norem, protože zvyšuje počet zákonů o další kousek, který vnáší do dané oblasti, kterou upravuje, takový chaos, že s jeho pochopením a především aplikací mají problémy zkušení právníci, advokáti i soudci.

Proč? Danou oblast především má upravovat zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a ne právní norma, která se jednou aplikuje přímo, jindy na zákon o veřejném zdraví odkazuje a k tomu mění mnoho dalších zákonů. To vše je zneužitelné vůči lidem, protože zákony a všechny právní kroky na jejich základě mají být především srozumitelné, jasné a určité. Pandemický zákon je vše, jen ne srozumitelný a opatření, která na jeho základě spatřila světla světa, pokud vůbec byla zákonná, tak o jejich srozumitelnosti nelze mluvit vůbec.

Žádná nemoc nemá mít svou zvláštní normu. Na území republiky se může objevit řada jiných nemocí, které mohou být nakažlivé a může hrozit, že onemocní větší skupina občanů. Speciální podmínky pro jednu diagnózu, která byla v tomto směru vyčleněna zcela mimo hygienu, zcela mimo zákonodárné sbory, byla ponechána zcela bez revize a odůvodnění v čase je absolutně nestandardní, nepochopitelný postup, v právním řádu nevídaný, a to neskutečně zneužitelný, což se děje.

Lidově řečeno, pandemický zákon slouží k tomu, aby jeden ministr politik a jeho prostřednictvím vládnoucí politická koalice mohla trvale a zcela nekontrolovaně dělat, co chce, kdy chce a jak chce, a to bez ohledu na to, zda tomu situace v zemi ještě odpovídá, protože stav pandemické pohotovosti je zaveden jako trvalý. Jsem ovšem přesvědčena o tom, že ti, kdo pandemický zákon připravovali, moc dobře věděli, co dělají. Nebývale si totiž upevnili politickou moc nad lidmi, protože orgány hygieny by jim totiž s politickými rozhodnutími typu diskriminace neočkovaných příliš nepomohly. Tedy tuto moc museli přesměrovat do svých rukou právě pandemickým zákonem.

A tady se dostávám k tomu, co od nás vyžadoval pan předsedající, vrátit se k legislativní nouzi, protože v okamžiku, kdy začínáte projednávat zákon ve stavu legislativní nouze a slyšíte ze všech stran argumenty o tom, že je protiústavní, dokonce je tu jasná analogie i Ústavního soudu, tak musíte hledat jiné vysvětlení toho, proč se to dělá. A já jsem si tak vzpomněl na starořeckého filozofa Hérakleita. Ono totiž jedno z těch vysvětlení by mohla být zpupnost. A on říkal: "Zpupnost je třeba hasit dříve než požár."

Děkuji.

Bc. Jaroslav Bašta SPD



