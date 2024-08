Bašus (TOP 09): Čtvrtina Čechů věří v autoritářský režim

Když se podívám na lidi kolem sebe, kteří něco dokázali ať v podnikatelské, vědecké či jiné oblasti, tak v drtivé většině Vám odpoví, že bez demokracie by to nešlo. S demokracií jsou spojeny volby, ale když si vezmu, pro kolik lidí je pohodlné nejít k volbám, pro kolik lidí je pohodlné nehledat si práci a spoléhat na dávky a v neposlední řadě jak je pohodlné nenést odpovědnost sám za sebe. Nemám sice přesná statistická data, kolik lidí nechtělo korespondenční volbu a zároveň nechodí k volbám, ale podle mého subjektivního názoru se jedná o stejnou nebo podobnou skupinu. Je-li tomu tak, pak by bylo dobré, abychom se svou pohodlností nesnažili nakazit ostatní. Osvícený vůdce přeci jen za mě rozhodne. Otázkou je , jestli v můj prospěch nebo neprospěch. Ačkoliv, když se člověk podívá do Ruska, tak pohodlnost zvítězila a i za cenu vlastního ochuzení práv a svobod rádi přijali svou pohodlnost. Vím, že v tom hrála roli propaganda, která je ovšem postavena na prosazování pohodlnosti člověka.

Ondřej Bašus, předseda RO TOP 09 Jablonec nad Nisou

Zdroj.

Psali jsme: Kolář (TOP 09): Před čtyřmi lety ukradl Lukašenko Bělorusům volby Kolář (TOP 09): Za vyvlastnění bychom museli vyplatit náhradu? Neberu v potaz Pospíšil by chtěl za kampaň hnát Okamuru k soudu Pekarová se raduje, že lidé mají rádi demokracii. Ale jen ti, co „mají na iPhone“