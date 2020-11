Baudyš (Cesta otevřené společnosti): Bidenův volební podvod, krok za krokem

reklama

Bidenův volební podvod, krok za krokem

Filadelfie ve státě Pennsylvania byla klíčovým místem, kde se mělo rozhodnout o výsledku letošních prezidentských voleb. Filadelfie má v souvislosti s volebními podvody špatnou pověst, v minulosti zde například byly započítány volební lístky ze sousedního města Camden ve státě New Jersey, ležícího přes řeku. V minulosti tam byly započítávány hlasy zesnulých a neexistujících osob. Korespondenční hlasování má i podle NYT největší náchylnost k volebním podvodům.

V této Filadelfii došlo k tomu, že se 4. listopadu ve 3 hodiny ráno objevilo 120 tisíc volebních lístků navíc pro Joe Bidena. Nikdo neviděl, jak se tam dostaly, protože do volební komise nebyl vpuštěn nikdo z Republikánské strany. Vše probíhalo v režii komisařů nominovaných za Demokratickou stranu. Když se tam chtěli zástupci Republikánů dostat, nebylo jim to dovoleno, mohli volební místnost sledovat z deseti metrů. V řadě volebních místností volební komise zabednila okna dřevotřískovými deskami, aby nebylo okny vidět dovnitř, co se tam děje. Tím byl ale hrubě porušen volební zákon spojených států a volby v těchto státech by se měly zneplatnit a konat znovu. Stejně jako se konaly znovu druhé kolo prezidentských voleb Van der Bellen vs. Hofer v roce 2016 v Rakousku, když vyšlo najevo, že se manipulovalo s desítkami tisíc hlasů. Nechám vás hádat v prospěch koho bylo v rakouských volbách manipulováno. Volební komise má u všech korespondenčních hlasů zkontrolovat, zda byly podepsány a zda prošly poštovním úřadem. Namísto toho prostě naskočilo hausnumero ve prospěch Bidena a nikdo původ a pravost těchto korespondenčních hlasů nemohl ověřit.

Stejná situace nastala v Arizoně, v Nevadě a v Detroitu, stát Michiganu. Tedy ve všech státech, které měly rozhodnout do té doby nerozhodný volební prezidentský duel. Ptám se, zda nebude zapotřebí do USA posílat volební pozorovatele z Mexika nebo Kanady, pokud by měly volby napříště probíhat regulerním způsobem. Protože něco tak neuvěřitelného, se neodehrávalo ani na Krymu během referenda o připojení k Ruské federaci. Informace pocházejí od bývalého starosty Rudi Giulianiho, který ve Philadelphii podal trestní oznámení na volební komise. Informace o dění v ostatních státech získal od bývalého kongresmana Sweeneyho, který za Republikány tyto státy navštívil. Toto co vám popisuji, to nejsou jednotlivé lapsy, dílčí selhání. To je organizovaná úsilí o podvodné zvrácení výsledku voleb. Největší demokracie světa nám právě dala lekci, jak to nemá vypadat a pachateli jsou progresivní levice. Která láká voliče na vizi spojení a sjednocení všech lidí, ve skutečnosti však kráčí směrem k totalitě a nesvobodě.

Mimochodem, když v Demokratické straně probíhaly primární volby o prezidentskou nominaci, bylo z korespondenčního hlasování vyřazeno 40 % lístků jako neplatných. Mohl to být způsob, jak vyřadit Bernieho Sanderse, každopádně, když má Demokratická strana ošéfovat své hlasování, tak jsou lístky kontrolovány jeden po druhém. V prezidentských volbách je však nesmí kontrolovat nikdo. Dokonce je to tak, že všechny ty stovky tisíc korespondenčních hlasů, které se zčistajasna objevily ve tři hodiny ráno, anulují hlasy stovek tisíc republikánských voličů a berou smysl jejich volební účasti. Dokonce i Česká televize vyjádřila údiv, jak je možné, že korespondenční hlasy vycházely v poměru 17:1 ve prospěch Joe Bidena.

Toto je, přátelé, zločin, za který by měl jít někdo sedět a prezidentské volby se ve sporných státech konat znovu. O čemž by mělo rozhodnout devět soudců Nejvyššího soudu Spojených států, kteří jediní mají právo rušit neústavní akty státní moci. Tři z nich byli jmenováni Trumpem v uplynulém volebním období, nepokládám proto za zcela jisté, že by nejvyšší soud tyto podvodné volby určitě anuloval.

Jedním z předpokladů pro takový chaos ve volebním systému je mobilita obyvatel Spojených států, kteří se stěhují za prací podstatně častěji než Evropané. Tím může docházet k duplicitním záznamům ve volebních seznamech na federální úrovni. Studie republikánské agentury Judicial Watch udělala v září šetření, ze kterého vyplynulo, že v mnoha státech unie je počet registrovaných voličů běžně o deset patnáct procent vyšší, než jaký je skutečný počet žijících voličů. Prostě bordel k pohledání. V těchto volbách se však přihodilo něco co překonává naší představivost, totiž že počet vhozených lístků byl mnohdy vyšší než počet existujících voličů. Pro nás Čechy, kteří jsme rádi za volební účast 35 %, je něco nepředstavitelného, aby k volbám dorazilo 100 % obyvatel, natož pak 120 %.

Jak řekl bývalý starosta New Yorku Rudi Giuliani, Demokratická strana ke konci sčítání zjistila, že Donald Trump má náskok 400 tisíc hlasů. A tak kolem třetí hodiny bylo volebním komisím řečeno, že mají jít domů a vyspat se a ráno v osm hodin, když se mělo pokračovat ve sčítání, bylo náhle těchto chybějících 400 tisíc hlasů doplněno. Giuliani se v té souvislosti zeptal, zda Demokratická strana považuje voliče za úplně idioty, když se uchýlila k něčemu podobnému.

Demokratická strana se snaží vzbuzovat dojem, že zastupuje obyčejné lidi, ve skutečnosti se ale stala hlavním partnerem velkých firem, velkých médií a nadnárodních organizací. A právě proto, že má na své straně největší média a největší firmy, chová se jako kdyby měla neomezenou moc.

Jen kvůli tomu se mohlo stát, aby Demokratická strana měla vyvěšené své plakáty metr krát metr a půl ve volebních místnostech. Jen kvůli tomu se mohlo stát, že příslušníci Black Lives Matter přesvědčovali voliče ve volebních místnostech, jak mají volit. Příslušníci volebních komisí seděli v místnostech s rouškami s potiskem Joe Biden - Kamala Harrisová. Zdokumentováno ve videích.

Mimochodem, je klidně možné, že hlavní kartou těchto voleb je Kamala Harrisová, bývalá prokurátorka Kalifornie a bývalá senátorka, která byla hodnocena jako 4. nejprogresivnější žena v Senátu Spojených států. To není dobrá zpráva. V jádru je to dáma podobného ideového založené jako Alexandria Ocasio-Cortez nebo Hillary Clintonová, v případě Bidenovy rezignace by se do čela světové velmoci číslo jedna dostala osoba názorově blízká uskupení Black Lives Matter a to pravé rodeo ve Spojených státech by teprve začalo.

Je možné, že celá tato zápletka s podvodnými hlasy je pastí, kterou Donald Trump nastražil na Demokratickou stranu? Bylo by to hezké, ale nejsem si zatím jist, že to tak je skutečně. Podle Fox News byly tyto volby první, u kterých byla použita technologie blockchainu za účelem registrace některých volebních lístků. V souvislosti s instrukcí z prostředí Qanonu, "Watch the waters", je možné, že lístky z oficiální vládní distribuce byly vybaveny mikroskopickým vodoznakem, tzv. steganografií neboli Machine Identification Code, žlutými tečkami, které nejsou vidět běžným okem, technologie, kterou vyvinuly Xerox a Canon v roce 2004. Což je pravděpodobnější způsob, jak by falešné hlasovací lístky mohly být rozpoznány a vyřazeny.

Někteří diskutující se mne ptali, proč tak podporuji Donalda Trumpa. Odpověď je prostá, protože od roku 1954 je po Dwightu Eisenhowerovi prvním prezidentem, který se rozhodl takzvaně vysušit bažinu a zastavit nový světový řád. Bažina a nový světový řád nepracují pro řadové obyvatele ani pro střední třídu. Jsou tu pouze pro finanční elitu, která zatím toleruje přežitek zvaný demokracie, jakkoliv už žijeme spíše v době postdemokratické. Prezident Trump byl první, který zastavil válečné operace Spojených států. V zahraniční politice se postaral o navázání vztahů mezi Severní a Jižní Koreou, mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty. Válka v Iráku i Sýrii během jeho prezidentského období vyhasla. Donald Trump hodil vidle do stupňující se globalizace, která však ničí národy i přírodu. Je mu vyčítáno, že se nepřipojil k Pařížské deklaraci ani ke Kjótskému protokolu o klimatických změnách. Ale cestou k zastavení ničení přírody nejsou emisní povolenky, ale ukončení globálních výrobních procesů a nastoupení cesty decentralizace. Donald Trump je pro mne první politik, který se postavil proti procesu, na jehož konci se rýsují Hunger Games pro celé lidské společenství.

Věřím, že všechno, co se odehrává, slouží vývoji jednotlivce či společnosti, věřím, že i tato politováníhodná událost ve finále poslouží dobru, jakkoliv cesta k němu je značně trnitá. Děkuji Vám za vaší víru ve vítězství spravedlnosti.

Antonín Baudyš, místopředseda Hnutí Cesta

