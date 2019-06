Bauer (ODS): Domovy důchodců bez EET, prosadili jsme výjimku

„Kvůli politice vlády je systém sociálních služeb ve finanční krizi. Obcím chybí peníze na pomoc potřebným. K tomu všemu chtěla ještě vláda na sociální služby uvalit EET. To by byl příslovečný hřebíček do rakve. Upozorňujeme na to od začátku a jsem rád, že naše argumenty Sněmovnu přesvědčily a náš návrh podpořili i vládní poslanci,“ uvedl po hlasování místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku Jan Bauer.

Podle něj by vláda měla naopak vytvářet sociálním službám příznivé podmínky pro jejich rozvoj, protože je bude v budoucnu vzhledem ke stárnutí populace potřebovat stále více lidí. „Je absurdní, aby vláda poskytovatele sociálních služeb dusila nesmyslnými povinnostmi a ztěžovala už tak náročnou a špatně ohodnocenou práci lidem, kteří v sociálních službách pracují.“

autor: PV