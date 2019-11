Bauer (ODS): Důležité je také dočerpání dávky

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé dámy a pánové, jsem si vědom toho, že bychom dneska s těmi projevy měli skončit nejpozději v 18.30, protože pak nás čeká 12 hlasování a potřebujeme minimálně půl hodiny, tak jsem si samozřejmě proškrtal většinu svého vystoupení. A dovolte mi opravdu jenom zkráceně, vím, že to zaznělo několikrát na tiskových konferencích, abych vás seznámil s postupem a s postojem občanských demokratů v rámci navyšování rodičovské. Chtěl bych říci, že bohužel se s paní ministryní práce a sociálních věcí v máločem shodneme. Existuje výjimka, a to je zvýšení rodičovského příspěvku. My jsme ho podporovali již v minulém volebním období a podporovali jsme ho i na podzim, když z ministerstva začaly chodit různé varianty navýšení. A podporovali jsme ho i během vnitrokoaličních hádek o peníze. A samozřejmě ho podpoříme i v tom dnešním hlasování.

Občanská demokratická strana ale současně bude prosazovat spravedlivé a rovné navýšení rodičovské všem, kteří na ni mají ze zákona nárok. Proto budeme podporovat širší a ministerstvem dříve preferovanou variantu pro rodiče všech dětí do čtyř let, kteří mohou rodičovskou ze zákona pobírat. Myslím si, že rozložení čerpání a tedy i dočerpání celkové částky rodičovského příspěvku si rodiče volí sami, zákon jim to ostatně umožňuje a v době, kdy se rozhodovali, mohli jen těžko předvídat, zda v budoucnosti budou, či nebudou mít nárok na dočerpání zvýšené částky.

Vláda jim to navíc začátkem volebního období slíbila a následně však zvýšení rodičovské odkládala a zdržovala.

Chtěl bych se také vyjádřit krátce k tomu vládnímu osekanému návrhu zvýšení rodičovské jen pro rodiče, kteří dávku aktivně pobírají. Tak z nároku na zvýšení částky vylučuje kolem 20 % rodin. Je to přibližně 70.000 rodičů, kteří už rodičovskou ve zrychleném režimu vyčerpaly, přestože vychovávají stejně staré dítě s nárokem na podporu jako rodiny, které rodičovský příspěvek stále čerpají, a to třeba i v bagatelní výši. Proto platí, že pokud takový návrh projde, ten vládní, budou vedle sebe bydlet v podstatě dvě rodiny se stejně starými dětmi a maminkami na rodičovské, akorát jedné stát umožní dočerpat vyšší částku rodičovské, a ta druhá rodina bude mít bohužel smůlu. To skutečně může v praxi nastat. Chtěl bych říct, že to je pro nás velmi těžce obhajitelné, protože platí, že obě takové rodiny splňují základní podmínku zákona pro přiznání rodičovského příspěvku, což je výchova nejmladšího dítěte v rodině do čtyř let.

Za další: My se obáváme navíc, že vládní, z našeho pohledu nespravedlivá verze zvýšení rodičovské se dost možná pohybuje na hraně ústavnosti. Porušuje ústavní zákaz retroaktivity a narušuje právní jistotu. Pokud ji nyní schválíme, vystavujeme se skutečně riziku, že bude později zrušena ústavním soudem a to doufám, že si tato ctěná Sněmovna nechce, ani nemůže dovolit. Nakonec tuto obavu nemáme sami, protože na toto riziko, tzn. ústavní stížnosti, upozornila i samotná paní ministryně a úředníci jejího ministerstva. Překvapivě jsme v této věci zajedno.

Asi závěrem, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás tímto požádal o podporu našeho společného návrhu, který jsme předložili s kolegyní Lucií Šafránkovou, který zakotvuje podobnou úpravu navýšení rodičovské, jakou dříve prosazovalo i Ministerstvo práce a sociálních věcí, tedy zvýšené širší verze. Tento návrh jsem sice formálně podal jménem občanských demokratů společně s paní kolegyní. Fakticky se ale mohu zaštítit podporou desetitisíců rodin, kterých se tento krok přímo dotýká. Rád bych tímto proto ještě jednou veřejně poděkoval všem rodičům a maminkám, které mě v posledních týdnech oslovovaly a vyjadřovaly tomuto návrhu podporu. Náš návrh je nesporně férový a hlavně ladí s Ústavou i smyslem pro právní jistotu v právním státě. Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Bauer ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

