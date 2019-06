Bauer (ODS): Jak chcete důchodový systém udržovat, a hlavně financovat?

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího,

já vím, že to je pořád stejná písnička, protože se potkáváme jak na plénu Poslanecké sněmovny, tak na půdě výboru pro sociální politiku, ale dovolte mi, abych opravdu jenom zkráceně vyslovil nebo zopakoval v minulosti již mnohokrát vyslovené a řečené. Na to, aby si člověk uvědomil, nebo aby možná pochopil celý náš důchodový systém, který je nesporně složitý, tak si myslím, že není nutné znát dopodrobna celý systém, ale je dobré znát nějaké vstupní informace.

A ještě než vyslovím tu otázku, tak bych chtěl na závěr říci, že pokud se podíváte na kapitolu 313 Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu, tak zjistíte, že tato kapitola ve velice krátké době bude znamenat téměř polovinu státního rozpočtu a ty výdaje neustále rostou. Také zjistíte, že přibližně 94 % této kapitoly jsou takzvané mandatorní výdaje a ty tímto rozhodnutím, pokud bude schváleno, také rostou. Na druhé straně je jasné, že v České republice máme v současné době pouze průběžný systém, který je doplněný takzvaným třetím pilířem. A česká populace stárne. Je pravděpodobné, pokud do důchodového věku přijde takzvaná husákova generace, tak se dostane do opravdu velkých ztrát v řádech desítek miliard. A my stále nevíme, co se s tímto systémem stane.

Jsem si vědom, že nás v poslední době Evropská komise obtěžuje permanentně nějakými zprávami, ale skutečně, pokud se do zprávy Evropské komise podrobně začtete, tak je tam vyslovena jedna klíčová a důležitá věta. A ta zní: "Váš důchodový systém v České republice je neudržitelný." A z toho důvodu bych se chtěl opravdu férově zeptat i na půdě této Sněmovny, jakým způsobem, vážená paní ministryně, chcete tento neudržitelný systém do budoucna udržovat, protože je neudržitelný. A v tom se nesporně shodneme. A pokud skutečně do budoucna něco neuděláme, a já zatím žádné kroky nevidím, tak se dostane mimo těch dvou posledních let, kdy byl na důchodovém účtu částečný přebytek, do opravdu fatálních deficitů, které se pravděpodobně budou hradit na úkor investic, na úkor jiných věcí, které jsou součástí státního rozpočtu. Takže možná opakovaně, my se o to přeme neustále, vznáším otázku, jak chcete tento neudržitelný systém, vážená paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, do budoucna udržovat.

V neposlední řadě bych chtěl říct i stanovisko poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. My jsme mnohokrát deklarovali, že v době ekonomického růstu si zaslouží i čeští senioři, aby se podíleli na tomto růstu, proto nezpochybňujeme tento návrh. Samozřejmě je k diskusi, jestli to zvýšení by mělo být nad rámec zákonné valorizace, nebo nebylo, ale i prostřednictvím našeho hlasování na výboru pro sociální politiku jsme podpořili tento návrh.

Na druhou stranu vždy využíváme příležitost, abychom se ptali, protože i tento návrh - jak jste si přečetli v důvodové zprávě - znamená nemalé zatížení státního rozpočtu, v řádech miliard korun. Vždy se ptáme, jakým způsobem chcete tento návrh zvyšování důchodů, ale hlavně celý důchodový systém, udržovat a hlavně financovat.

Děkuji dopředu za odpověď.

Ing. Jan Bauer ODS



