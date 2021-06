Bauer (ODS): O ANO si můžu myslet cokoliv, ale určitě ne to, že to je pravicová strana

reklama

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já chci jenom v krátkosti zareagovat na předřečníci paní kolegyni Gajdůškovou prostřednictvím pana předsedajícího. Já na to pravolevé vidění světa z devadesátých let nebudu reagovat, to nemám vůbec žádný význam. Myslím, že to nepřinese ani žádné politické body České straně sociálně demokratické, to už jste mohli dávno pochopit.

Ale zaznamenal jsem - protože jsem se podílel na tom programu v rámci důchodové reformy koalice SPOLU - že si ho paní poslankyně přečetla a že tam připravujeme nějaké bankovní pravicové produkty - měla na mysli asi účet dlouhodobých investic - tak jsem chtěl jenom, paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, vás jenom uvést na pravou víru, že s účtem dlouhodobých investic přišla dáma, která tady ještě před malou chvílí seděla. Nebo pardon, teď tady je, paní ministryně Alena Schillerová.

Možná bych vám řekl zpaměti - nevím, přesně, který je to sněmovní tisk, prošel prvním čtením - že účet dlouhodobých investic, jestli jste to měla na mysli, není žádný pravicový výmysl, přišla s tím vaše kolegyně, a já si o hnutí ANO můžu myslet úplně cokoliv, ale určitě ne to, že by to byla pravicová strana. Takže je to docela kvalitní, rozumný produkt a jsem rád, že jste se s ním seznámila v rámci našeho programu.

