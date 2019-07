Bauer (ODS): Před dalším zmírňováním podmínek oddlužení varuji

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové,

dovolte mi jenom několik poznámek k předložené novele insolvenčního zákona, určitě nechci tu diskusi protahovat, protože je evidentní, že tady panuje maximální shoda napříč celým politickým spektrem.

Pokud jsme tady na půdě Sněmovny nedávno odhlasovali mírnější režim oddlužení pro seniory a invalidy, je určitě správné, že pomůžeme také dlužníkům, kteří si své dluhy přinášejí do života ze svého dětství a dospívání. Předloženou úpravu, z mého pohledu rozumnou a vyváženou, v tomto ohledu vnímám jako méně problematickou, než obecnější návrh nového pojetí dětských dluhů v občanském zákoníku, jak tady o tom hovořil můj předřečník, a v občanském soudním řádu, který podle všeho vyžaduje opravdu odbornější a důslednější debatu na půdě ústavně právního výboru, kam jsme ten návrh počátkem června letošního roku poslali.

V souvislosti s touto aktuálně předloženou, a já opravdu opakuji z mého pohledu prospěšnou, novelou insolvenčního zákona chci ale současně varovat před tím, aby se tendence odpouštět dluhy a zmírňovat postup oddlužení rozšiřoval dál na skupiny dlužníků, kteří již za své chování nesou plnou odpovědnost.

Pravděpodobně brzy se také budeme zabývat další novelou insolvenčního zákona, která bude reagovat na nově schválenou evropskou směrnici, a tady chci říci, že ta přináší nová pravidla pro oddlužení jak podnikatelů, tak osob samostatně výdělečně činných, a budeme ji muset v dohledné době vtělit do českého právního řádu. Proto si myslím, že je dobré vědět, že tato směrnice počítá s úplným oddlužením do tří let bez uvedení minimální částky, kterou by dlužníci museli splatit. Současně směrnice stanoví podmínky, které mají zajistit, že tato forma oddlužení se bude týkat jen těch poctivých.

Já osobně pohlížím na obsah této směrnice opravdu s velkými obavami a budu rád, pokud Ministerstvo spravedlnosti v souladu s veřejnými vyjádřeními paní ministryně Benešové využije prostor, který nám evropská úprava dává a přijme rozumné výjimky všude tam, kde to bude nesporně namístě. Také věřím, že současně ministerstvo tuto právní úpravu nevyužije jako nosič dalších změn včetně těch, které se mu nepodařilo prosadit v minulosti.

Na závěr - ještě s většími obavami ale budu vyhlížet legislativní proces na půdě Parlamentu, protože ten opět otevře dveře k debatě o zavedení té tolikrát diskutované nuly pro nepodnikající dlužníky, a to považuji za velmi nebezpečné. Navíc si myslím, že bychom nejdříve měli vědět, jak se v praxi u fyzických osob ujme nedávno schválená a velmi citlivě vyvážená (?) novela insolvencí, a to nebude otázka několika měsíců.

Abych to shrnul, já předložený návrh usnadňující vstup do života mladým dlužníkům vítám a podpořím ho, varuji ale do budoucna před tím, abychom ve zmírňování podmínek pokračovali tam, kde nemá žádné opodstatnění.

Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Bauer ODS



autor: PV