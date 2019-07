Bauer (ODS): Věřím, že vláda konečně začne vnímat rodiny s dětmi jako prioritu

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové,

já se přiznám, že jsem tady před nedávnem, asi minulý týden, řekl, že když paní ministryně práce a sociálních věcí vstoupí do sálu Poslanecké sněmovny, tak je jedna z mála, která vzbuzuje emoce, tak se musím, vážená paní ministryně buď omluvit, nebo spíše poopravit mé stanovisko, nejste jediná, kdo tady čas od času vzbuzuje emoce. Je nás tady více, viďte, pane kolego Jirko Bláho. Opravdu někdy prostě platí mlčeti, mlčeti zlato.

Pak jsem chtěl jenom opravdu v krátkosti reagovat, ještě než se vyjádřím k rodičovské, k neustálému porovnávání roku 2018, 2019, 2007, 2008 nebo 2009. Já myslím, že je to složité, ale nepřál bych to ani této zemi, nepřál bych to ani zde přítomné paní ministryni financí, ale opravdu porovnávat z hlediska příjmů státních rozpočtů obecních nebo krajských dobu, kdy, a teď mluvím především k panu poslanci Romanu Sklenákovi, prostřednictvím pana předsedajícího, padal Lehman Brothers, dobu, kdy Česká republika zažívala obrovské povodně a kdy propady na všech úrovních byly obrovské, a ptát se, proč se v té době některé dávky zvyšovaly, nebo nezvyšovaly, mi přijde sice legitimní, já tomu rozumím, že se můžete takto zeptat, vážený pane kolego, ale přijde mi to prostě neuvěřitelné, protože srovnání je téměř nemožné. To jenom zkráceně na to, co tady v diskusi proběhlo.

A teď mi dovolte, k rodičovské promluvím opravdu velmi krátce, protože debatu nechci protahovat. Ostatně ten, kdo ji protahoval a kvůli komu rodiny na vyšší rodičovskou čekají navzdory veřejným slibům pana premiéra a vlády, je právě vládní koalice hnutí ANO a sociální demokracie. My jsme to tady v Poslanecké sněmovně opravdu nezdržovali. Kvůli handrkování a neshodám ve vládě nejen, že rodiny a maminky na rodičovské doposud vyšší rodičovskou nedostaly, ale vláda udělala čáru přes rozpočet mnoha rodinám i proto, že některé z nich již s přidáním přestaly počítat, to je prostě evidentní fakt a zvolily si rychlejší variantu čerpání rodičovské dovolené. A to jim podle navrhovaného vládního modelu už neumožní přidané peníze dočerpat, což je také fakt. Připomínám, že vláda má zvýšení rodičovské ve svém programovém prohlášení a že měla od začátku v této věci podporu opozice, včetně občanských demokratů. A opakuji, o to více mě mrzí, že se problematika rodičovské s takto masivní podporou i z naší strany nedostala na plénum Poslanecké sněmovny daleko dříve.

Mohu tedy jen zopakovat otázky, které jsem tu vznesl už během hlasování o nedůvěře vládě. Proč jste zvýšení rodičovské dávno neschválili? Proč jste ho neschválili, když máte i podporu opozice? A odpovědi zní: protože jste se neuměli dohodnout ani sami mezi sebou. Když to shrnu, ono to tady už padlo z úst paní kolegyně Pekarové, nejdříve jste navrhovali navýšení rodičovské z 220 tis. na 260 tis. a mohli si na ni sáhnout alespoň všichni rodiče dětí do čtyř let, i ti, kteří si již v rámci kratší rodičovské původní částku 220 tis. dočerpali. Pak jste přišli s návrhem navýšit rodičovskou na 300 tis. korun - opět pro všechny. A i tento model byla připravena občanská demokratická strana podpořit. A nakonec, a to je ta výsledná varianta, o které tady dnes diskutujeme, jste vymysleli variantu, kdy částka 300 tis. zůstává, ale maminky, které šly do práce dříve, nedostanou nic. Je to těch zmiňovaných přibližně 20 tis., které požívají rodičovský příspěvek.

Do práce odešli hlavně proto, že rodina potřebuje peníze. To je evidentní. Možná by taky chtěli zůstat doma s dětmi o rok déle, ale nerozhodli se takto, nebo si chtěli vzít třeba jen poloviční úvazek, jenomže nemohli čekat na to, až se vláda rozhodne, zda svůj slib z programového prohlášení splní, nebo nesplní. A tyhle mámy předložený návrh zákona evidentně opomíjí.

Věřím, že na půdě výboru pro sociální politiku bude možnost ještě tuto otázku otevřít a možná se nám povede navrhnout model, ve kterém si budou moci navýšenou částku dočerpat i tito rodiče, že se opět otevře možnost vrátit se v zásadě k jedné z těch variant, o které jste na koalici vyjednávali, a že ten prostor se ještě najde. Už v této chvíli mohu avizovat úmysl poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, že tento pozměňovací návrh sami předložíme.

Na závěr si dovolím ještě drobné doplnění. Zvýšená rodičovská beze sporu rodinám s dětmi pomůže, ale není to jediné ani zásadní opatření, které zajistí lepší podporu rodin s dětmi v České republice. Podpora rodin s dětmi se bohužel často omezuje jen na rodiny ze sociálně problematických poměrů a rodiny v ohrožení. Já si ale myslím, že by měla mnohem výrazněji mířit i na funkční rodiny s ekonomicky aktivními rodiči, musí být mnohem širší, promyšlenější a systémová, protože právě v rodinách s dětmi je naše budoucnost a mimo jiné i klíč k řešení krize penzijního systému, o kterém jsme tady dneska tak dlouze diskutovali.

A například mě mrzí, s jakou urputností se úředníci a příslušní ministři brání podpoře rodin s více dětmi například z evropských fondů, jak o tom diskutujeme na výboru pro sociální politiku, nebo jak vláda přehlíží návrhy, které tu leží z poslanecké iniciativy. Za všechny jmenuji jenom jeden, podepsaný poslanci napříč celým politickým spektrem, je to návrh změny, která by rodičům více dětí umožnila dočerpat rodičovskou na starší dítě i v případě, že se do rodiny narodí další mladší dítě. Určitě asi, vážená paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, víte, že ten návrh tu leží už více než půl roku a doposud nebyl projednán ani v prvním čtení, přestože by výrazně pomohl rodičům, kteří mají odvahu vychovávat více dětí po sobě.

Závěrem - skončím pozitivně - vláda dnes dostane od opozice obecnou podporu navýšení rodičovské, a proto věřím, že stejně tak vláda podpoří projednávání návrhů na podporu rodin, které předložili poslanci a na kterých lze najít shodu napříč celou Poslaneckou sněmovnou. A především věřím, že vláda konečně začne vnímat rodiny s dětmi a jejich podporu jako prioritu a tu nejlepší investici do budoucna.

Úplně závěrem bych chtěl říci, že sice mám zajímavé projevy, dokonce se i rád někdy poslouchám, ale viděl jsem, že na sjetině vystupujících je moje jméno dvakrát, což si myslím, že je systémová chyba, a domnívám se, že jedno vystoupení stačí. (Na tabuli svítí jména: Hyťhová, Bauer, Golasowská, Aulická Jírovcová.) Tak bych chtěl poprosit pana předsedajícího, jestli by mě mohl z toho seznamu škrtnout, protože už více vystupovat nebudu.

Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Bauer ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dražilová (ANO): Vývojový trend bude takový, jaký dovolíme, aby byl Richterová (Piráti): Princip, že práce se má vyplatit, platí i v této oblasti Bauer (ODS): Ti, kteří se aktivně snaží vrátit na trh práce, dostávají méně Kaňkovský (KDU-ČSL): Ambicí zákona je zvýšit maximální limit na některé nákladné kompenzační pomůcky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV