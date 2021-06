Bauer (ODS): Zvedat důchody? Byl ekonomický růst. Ten už tu ale není

reklama

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany.

Hned na úvod řeknu jednu drobnou, nicméně podle mého názoru hodně podstatnou věc. Možná to ne úplně všichni víte, ale v průběhu minulého volebního období, já jsem tady nebyl, schválila tato ctěná Poslanecká sněmovna změnu valorizačního vzorce, jakým způsobem se budou valorizovat do budoucna důchody v naší zemi. Bylo to za vlády Bohuslava Sobotky. A já se přiznám, že jsem věřil tomu, že hlavní důvod, proč to tehdy Sněmovna odsouhlasila, byl ten, aby žádné stranické sekretariáty nevstupovaly do toho, jakým způsobem se budou valorizovat důchody v České republice, že to bude mít jasný rámec. A možná i o to více jsem byl tehdy potěšen a čeští senioři si to nesporně tehdy zasloužili, že došlo ke změně ve prospěch českých seniorů v rámci tohoto valorizačního vzorce, protože jenom pro vaši informaci ještě do roku 2017, jestli se nemýlím, se české důchody valorizovaly prostřednictvím inflace, což je růst cen, a prostřednictvím růstu reálných mezd tehdy ještě z jedné třetiny, a na základě změny valorizačního vzorce to je z jedné poloviny.

Co možná taky ne úplně všichni víte, jak se počítají tyto valorizační vzorce, je, že tehdy byla zavedena takzvaná důchodcovská inflace, to znamená, že se počítá růst životních nákladů jak u běžných domácností, které mají možná trochu jiný spotřebitelský koš než ostatní domácnosti třeba důchodců, a pak se počítá růst životních nákladů v domácnosti důchodců. Pokud životní náklady důchodců jsou vyšší, protože mají trochu jiný spotřební koš, tak se bere ten růst reálných mezd právě z té důchodcovské inflace. Takto to bylo v minulosti rozhodnuto.

My jsme svědky toho, že valorizace skutečně je tu a tam rozhodována na základě diskuse a rozhodnutí stranických sekretariátů. Já z toho nemám radost. Na druhou stranu musím přiznat, že i poslanecký klub Občanské demokratické strany v posledních letech podporoval růst českých důchodů v rámci zákonného valorizačního vzorce. Ale my jsme v posledních letech podpořili i ten růst nad rámec této zákonné valorizace. A jak už tady řekli někteří mí předřečníci, dělali jsme to z jednoho prostého důvodu, protože poslední roky jsme zažívali v naší zemi opravdu mimořádný ekonomický růst a byli jsme přesvědčeni, že právě mimo jiné i z tohoto důvodu si čeští senioři zaslouží, aby měli určitý užitek nebo podíl na tomto mimořádném ekonomickém růstu.

Úplně jiná situace byla již na konci loňského roku, kdy tehdy vláda přišla s takzvaným rouškovným pět tisíc korun. Ta situace se nejenom na konci loňského roku, ale i teď opravdu dramaticky v naší zemi změnila. Všichni dobře víme, že dochází k obrovskému deficitu státního rozpočtu v řádu stovek miliard korun. Všichni asi dobře víte, že máme i deficit důchodového účtu, což je velká změna oproti minulým letům v úrovni desítek miliard korun. A mimo jiné i z tohoto důvodu jsme na konci loňského roku nepodpořili to rouškovné. Měli jsme zato, že než spíš snaha o seriózní řešení problémů českých seniorů toto rouškovné byl spíše předvolební dáreček nebo kupování voličů.

My na to možná v podobném duchu nahlížíme i teď při projednávání v rámci tohoto vládního návrhu zákona a toto navýšení nepodporujeme. Na druhou stranu jsme si vědomi toho, že nejenom my, ale i kolegové v rámci koalice SPOLU, máme připravené a budeme připravovat několik pozměňovacích návrhů, se kterými chceme seznámit Poslaneckou sněmovnu, ale i českou veřejnost.

A z tohoto důvodu bych chtěl oznámit, že prostřednictvím poslaneckého klubu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL navrhuji veto na projednávání tohoto návrhu zákona v rámci § 90. Ten důvod je opravdu jediný. Je to snaha získat alespoň nějaký čas, abychom měli možnost připravit naše vlastní pozměňovací návrhy, které následně zapíšeme do systému. Děkuji vám za pozornost.

