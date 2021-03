Běhounek (ČSSD): Posudkových lékařů je nedostatek a jejich věková struktura je velmi nepříznivá

reklama

Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, tento návrh zákona společně s Vítkem Kaňkovským, který se omluvil, a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí je reakcí na řešení situace lékařské posudkové služby a návrh dalšího postupu. Jsem přesvědčen, že materiál je zpracován velice podrobně, takže pokud jste ho četli, omezím se pouze na základní konstatování, abych nezdržoval.

Do Sněmovny byl předložen 10. září 2020. Souhlasné stanovisko citované panem místopředsedou je ze 14. října téhož roku. V podstatě je to reakce na materiál, který schválila vláda České republiky 13. ledna svým usnesením 37.

Je obecně známo, že nedostatek lékařů v lékařské posudkové službě a jejich věková struktura je velmi nepříznivá. Zájem o činnost v rámci lékařské posudkové služby je malý. Z toho dochází ale k velmi složitým komplikací s posuzováním osob a poskytováním závěrům. Dynamika a cílení kontrol není dostatečné a jsou především významné problémy s dodržováním lhůt. Co se má tímto návrhem zlepšit, je snaha o personální stabilizaci lékařské posudkové služby a plynulý výkon její činnosti.

Po širokých diskusích, které jsme vedli s Ministerstvem práce a sociálních věcí poté, co jsme identifikovali v terénu tuhletu problematiku, jsme zjistili, že jediným možným řešením v této situaci je návrh zavedení institutu odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, což by byl pracovník, který by na první instanci okresní správy sociálního zabezpečení připravil materiály, odlehčil tím lékaři, a posudek, který by zpracoval na základě taxativních výstupů, musí být podepsán posudkovým lékařem. Kvalitu nastavených kontrolních mechanismů by to samozřejmě neporušilo. Počítá se, že by v České republice bylo tak asi 160 těchto pracovníků. Vzhledem k nedostatečnému naplnění počtu zaměstnanců v posudkové službě by nebyl asi žádný větší nárok na doplňování počtu. A doba, která by byla určena tomuto přechodnému období, by byla rozložena řádově asi na dva roky.

Vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že se v současné době neposílají elektronicky podklady, tak jsme doplnili ve spolupráci s MPSV i některé další záležitosti, což je specifikace zasílání podkladů k posouzení, koncentrace řízení, možnost posuzování v přítomnosti posuzované osoby při posuzování zdravotního stavu. Může si přizvat k jednání poskytovatele zdravotní služby tak, aby to nebylo jenom na základně písemných záležitostí. A potom je možnost diskutovat ukončení dočasné pracovní neschopnosti v průběhu posuzování nároku na nemocenskou uplynutím.

Původně jsme předpokládali znění zákona od 1. 1. 2021. Samozřejmě tato doba marně uplynula. Věřím, že bude tento materiál v případě, že bude projednán a bude zlepšena šance stabilizace Lékařské posudkové služby s účinností od 1. 1. 2022, či jak bude probíhat legislativní proces.

Já vás prosím, abyste se nad tím zamysleli a propustili tento zákon do druhého čtení. Je to v podstatě technikálie, která ale výrazným způsobem by usnadnila činnost nejen lékařské posudkové služby, ale i dopad na posuzované.

Děkuji vám za pozornost.

