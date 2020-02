Beitl (ODS): Co nás ještě všechno čeká kolem pana Kremlíka a ministerstva dopravy?!

reklama

I když se jedná o souhrnné částky přesahující miliardu korun, premiér Babiš pouze hází přes palubu ministra a odpovědné vysoké úředníky. Sám se odpovědnosti za jeho personální nominace zříká.

Uzavřené výběrové řízení na předraženou zakázku

Šéf Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica na začátku ledna podepsal s firmou Asseco smlouvu, podle níž tato firma měla nový systém vyvinout a čtyři roky spravovat. Cenu fond dohodl na 401 milionů korun. Cena a smlouva vzešla z uzavřeného výběrového řízení, kam fond přizval jen vybrané firmy, nešlo tedy o klasickou otevřenou soutěž.

Zakázku jako silně předraženou kritizovala opozice a rovněž počítačoví experti. Poté co bylo potvrzeno mnohonásobné překročení reálné částky, byl odvolán ministr dopravy Vladimír Kremlík, dosazený za ANO, který tento kšeft do poslední chvíle obhajoval.

Měla poslední slovo manželka?

Server Ekonomický deník současně upozornil, že následná zakázka na zajištění prodejních míst elektronických dálničních známek, by podle zadávací dokumentace měla státní kasu během následujících pěti let připravit o dalších 477 milionů, v případě prodloužení o dalších pět let by se částka vyšplhala na 926 milionů korun. Na výběru dodavatele bez otevřené soutěže se podílela firma, v níž působí manžel šéfky IT oddělení SFDI.

Podotýkám, že slovenská verze e-shopu a systému Eznamka.sk stála tři miliony eur, tedy jen něco přes 75 milionů korun.

Bude nový systém méně tajemný?

Předražené zakázky na elektronické dálniční známky mají kromě vysokých nákladů a podezřele neprůhledné organizace ještě jednu problematickou rovinu. Nový systém nejspíš měl také umět ukládat data o tom, kdo, kdy a kudy projíždí – tak aby bezpečnostní složky státu měly v případě potřeby k této evidenci průjezdů přístup.

O sbírání a ukládání dat o průjezdech nikdy nebyla v této souvislosti řeč. Z dostupných informací lze dovodit, že šlo o tajnou funkci, o které se neměl nikdo dozvědět.

Fakt, že systém takové tajné funkce měl mít, už aktéři případu potvrdili – nikdo ale nechce komentovat, o co přesně šlo. Pokud to tak zůstane, nelze vyloučit, že sběr dat o pohybu aut bude i v novém systému, který se začíná místo dnes už zrušené zakázky připravovat a od příštího roku má běžet.

Neber úplatky, neber úplatky nebo se z toho zblázníš

Rozbouřená hladina na ministerstvu dopravy se zdaleka nestačila uklidnit a objevil se exministr Kremlík s další informací. Měl dostat nabídku 1,5 miliónu úplatku za to, že přenechá kontrolu mýtného systému společnosti CGI. Oznámení by jistě bylo chvályhodné, jen kdyby ho pan exministr-právník, v rozporu se zákonem, nepodal až dva týdny poté, co mu byl úplatek nabídnut.

Otázka k zamyšlení a dobrá zpráva na závěr

V souvislosti s předvolebními vyjádřeními pana Babiše se spolu s investigativním novinářem Jankem Kroupou musím ptát: „Umíte si představit, že v protikorupční vládě protikorupční ministr neoznámí korupční jednání protikorupčnímu premiérovi?"

Situace na Ministerstvu dopravy je neúnosná, proto bude ODS na nadcházející schůzi Sněmovny navrhovat zařazení mimořádného bodu k tomuto tématu.

