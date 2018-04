Bělobrádek (KDU-ČSL): Andrej Babiš si vlastnictví médií velmi pochvaloval

KDU-ČSL v roce 2017 hospodařila se ziskem téměř 20 milionů korun. Finanční situace se po návratu do Poslanecké sněmovny v roce 2013 velmi rychle stabilizovala a dostala se do kladných čísel. Vzniklé přebytky lidovcům umožňují realizovat dlouhodobý plán, a tím je obnovení stranického tisku. Rozhodli se proto koupit deník Lidové noviny.

Lidovci v posledních dnech intenzivně vyjednávají s mediální společností MAFRA, která vlastní mimo jiné nejčtenější deníky Lidové noviny a MF DNES. Právě o Lidové noviny mají lidovci největší zájem. „Posledních 5 let usilujeme o vytvoření vlastního deníku, který by prezentoval křesťansko-demokratickou politiku širšímu spektru a nabídl dostatečný prostor pro názory našich významných politiků. Lidové noviny jsou pro nás jasná volba. Z našeho pohledu se jedná o jediný tisk, který můžeme bez větších zásahů a přejmenování převzít. Podrobnosti zveřejníme s ohledem na obchodní tajemství až po dokončení obchodu,“ sdělil generální sekretář KDU-ČSL Pavel Hořava.

„V současné době považujeme tento nákup za žádoucí. Ještě když jsme byli s Andrejem Babišem ve vládě, tak on si vlastnictví médií velmi pochvaloval. Říkal, že je to super, že se stranickým tiskem se dělá politika skoro sama. To nás poněkud inspirovalo,” vysvětlil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. V lidoveckých Lidových novinách by měl každý všední den dostat prostor pro svůj komentář jeden poslanec nebo senátor, o víkendu pak komunální politici.

„Samozřejmě počítáme i s pravidelnými horoskopy. V těch se naše kartářky zaměří především na budoucí vládu, takže čtenáři se jako první dozví, s kým bude hnutí ANO jednat následující týden. Dále rovnou prozradím, že novou rubrikou bude Módní policie, kde si posvítíme na všechny, kteří by chtěli v rámci Poslanecké sněmovny převlékat kabáty. Šéfredaktorem by se měl stát Daniel Herman, další koncept už nechám na něm. Nicméně mně by se ještě líbila pravidelná rubrika Uvádíme na pravou míru, ale obávám se, že kvůli výrokům Tomia Okamury bychom nedodrželi rozsah,” upřesnil budoucí plány s Lidovými novinami Bělobrádek.

Svůj vlastní stranický tisk měli lidovci do roku 1992, kdy prodali tehdejší deník Lidová demokracie nakladatelství Pragoprint, které vydávání deníku ukončilo v roce 1994. Do Lidové demokracie přispíval například po druhé světové válce velmi aktivně i bývali český ministr kultury Pavel Tigrid.

Tiskovou zprávu zveřejňujeme 1. dubna, tedy na Apríla.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Apríl začal zostra. Lidovec ohlásil, že jeho strana přetáhla Okamurovi poslance Roznera Herman (KDU-ČSL): Velikonoce stále živé Šojdrová (KDU-ČSL): Jak souvisí Velikonoce s učiteli? Zdechovský (KDU-ČSL): Falešná politická korektnost nikomu a ničemu nepomůže

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV