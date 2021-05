Bělobrádek (KDU-ČSL): Demokracie rozhodně není tyranie většiny

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já zareaguji krátce na pana kolegu Juchelku. Demokracie rozhodně není tyranie většiny.

Demokracie je něco úplně jiného a už díky tomu, už díky tomu zakladatelé, otcové zakladatelé americké demokracie právě jednoznačně říkali, že demokracie není tyranie většiny. To je první věc.

Druhá věc je, že legitimní je používat všech legálních nástrojů, i těch legitimních a je běžné, že se jich využívá. To není první obstrukce. A když už tady hovoříte o manipulacích, o lžích a podobně, myslím si, že to je zbytečné, ale pokud, tak si nejdřív svého předsedu, svého šéfa srovnejte. On je prokazatelný lhář, on tady řval, že tady sedí zloději a nikdy je neřekl, nikdy neřekl, kdo jsou ti zloději. Takže nejdřív si zameťte před vlastním prahem, než tady někoho budete tímhle způsobem urážet. Myslím si, že to je zbytečné. Já myslím, že to pan kolega Bartošek řekl poměrně jasně. Tady jde přece o to, že jsou tady otázky. Vy si myslíte, že se vyřešily, my si myslíme, že se nevyřešily. Je to samozřejmě otázka střetu jednotlivých názorů a je to zcela v pořádku. A myslím si, že není potřeba ani do toho potom dávat takové emoce. Myslím si, že tady k tomu patří, abychom se bavili racionálně a skutečně používali argumentů a neútočili jeden na druhého. Je to myslím úplně zbytečné. Já vím, že k tomu politickému stylu především vašeho pana šéfa to patří. Já to respektuji, ale úplně se mně to nebude - nepokřikujte tady na mě, nejsme v židovské škole, ale i tohle hovoří o tom, jak to bylo. To znamená ano, já jsem s ním byl v té vládě a už do ní nechci, protože ta zkušenost je naprosto katastrofální.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

