Bělobrádek (KDU-ČSL): Když něco nechceš, udělej komisi nebo kulatý stůl

Já jsem byl v minulé Sobotkově vládě. Tam jsme se o důchodové reformě bavili. KDU-ČSL svoji důchodovou reformu, která je komplexní, představila už v roce 2011. My jsme ji před volbami v roce 2017 ještě upravili, aktualizovali jsme ji. Je volně k dispozici a jediné, co se vždycky stane, že tyto nápady, které jsou veřejné, předložíme, dáme je do nějaké komise, tam se z toho něco vyzobne, něco se ukradne a tím to skončí. Ale že tady komplexní důchodová reforma je, je prostě pravdou. A i odborníci oceňují, že kromě té s rovnou penzí je tady jiná, která má alternativu a která cílí na zhodnocení toho, kolik přivedete plátců do systému.

A poznámka druhá. Ano, když něco nechceš udělat a nechceš zarmoutit, tak udělej komisi nebo udělej kulatý stůl. A nám jde o to, že je jasné, jak to skončí. Zase z toho nebude nic, maximálně se něco někde přismrkne a ve finále žádná důchodová reforma nebude, sliboval ji už premiér před několika lety, nikdy nic nepředložil. Ze sociální demokracie jsme taky nikdy žádnou komplexní důchodovou reformu neviděli. My tady nabízíme něco, co je reálná, co je konkrétní a buď to skutečně můžete přijmout, nebo ne. Ale ti lidé na to čekají, protože je pravdou, že důchodová reforma už tady dávno měla být a když jsme zrušili ty věci, které navrhla Nečasova vláda, tak jsme měli přijít s alternativou. Bylo to pořád tak: my budeme mít lepší návrhy, ty opoziční necháme. A vždycky to dopadne tak, že ty opoziční se zabijí, i když jsou dobré, a koalice nakonec nic nepředloží. A takhle to bude.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

