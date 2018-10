Bělobrádek (KDU-ČSL): Lidovci vždy stáli na straně republiky a demokracie

V neděli oslavíme 100 let od vzniku prvního demokratického a právního státu na našem území! K této příležitosti jsme se v sobotu vydali s lidovci ze všech koutů naší země na Říp.

Historie lidovců je s historií naší země pevně a neoddělitelně spjata. Lidovci vždy stáli na straně republiky a demokracie. Byli s ní v dobrých i zlých časech. Když republika prosperovala, lidovci mohli svojí politikou pomáhat rodinám a potřebným. Když republika byla pod útlakem totalitních režimů a národ hodnotově a morálně umíral, umírali i lidovci.

Československo již neexistuje. Ale to neznamená, že na něj nebudeme vzpomínat a nebudeme mít mnohé ideály a hodnoty masarykovské republiky stále v sobě. Byli tu lidé, kteří nechtěli existenci nezávislého státu Čechů a Slováků. Odsuzovali ho. Chtěli, ať zmizí. Ale nepovedlo se jim to. A to máme s republikou taky podobné. Mnozí chtějí, ať zmizíme. Ale já můžu slíbit jedno.

My taky nezmizíme! My vytrváme a budeme nadále hájit naše křesťansko-demokratické hodnoty. My jsme tu pro lidi a skutečně sloužíme.

