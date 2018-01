Bělobrádek (KDU-ČSL): Není žádný důvod, aby tady byla menšinová vláda

Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové,

chtěl bych říct, že za KDU-ČSL jsme byli jedna z mála stran, která nevyloučila eventuální vládní spolupráci s hnutím ANO, máme některé podmínky, my respektujeme to, že se hnutí ANO rozhodlo, že, slovy svého předsedy, nepočítá s námi jako s koaličním partnerem, my to respektujeme, ale potom ať se nevymlouvají, že s nimi nikdo nechtěl vyjednávat, že s nimi nikdo nechtěl do koalice. My to tak bereme, bezpochyby je to jedna z variant, nicméně si myslím, že Česká republika potřebuje většinovou vládu, vládu, která bude mít důvěru Poslanecké sněmovny a která bude stabilní. Z tohoto důvodu jsem taky přesvědčen, že slova pana ministra Stropnického nejsou úplně adekvátní. My jsme jediné vážné jednání v podstatě měli o tom, co chceme doplnit v programovém prohlášení vlády, tak proto se tady na to poslanci zcela objektivně ptají, vždyť jste kvůli tomu vyvolali i schůzky s jednotlivými stranami, co bude v programovém prohlášení vlády. Tak potom nezpochybňujte programové prohlášení vlády. To je základní dokument, kterým by se vláda měla řídit a která by také na jeho základě měla dostat důvěru, mimo jiné.

Také bych si dovolil říct, že KDU-ČSL tam spousta věcí chybí. Chybí tam skutečná prorodinná opatření, chybí tam věci, které se týkají bezpečnosti, týkají se dalších možností. A my jsme připraveni jednat o většinové koaliční vládě, jsme připraveni celou dobu, a zároveň ale máme nějaké podmínky. Myslím, že to je normální, že to standardní. A vyberete si buď ano nebo ne. Pokud nechcete být v koalici s námi, to je v pořádku, my to respektujeme, je to na vás, ale neříkejte, že nikdo o to nestál, že jediná možnost tam je. A já se znovu vracím k věcem, které tady zazněly. Ve vašem vládním programovém prohlášení je, že je to jedno z řešení, které je demokratické atd. Ale já jsem přesvědčen, že tady má primárně vzniknout většinová vláda, a to, že jste si usmysleli, že je to vaše přesvědčení, že tady má být menšinová vláda, když jste nedostali ani 30 %, já k tomu nevidím žádný důvod. Není žádný důvod, aby tady byla menšinová vláda, natož aby tady byla vláda s menšinovou podporou. Respektive, vždyť podporu nemáte. A myslím si, že to je vážné selhání, manažerské selhání jak předsedy hnutí ANO jako vítězné strany, tak i prezidenta republiky, že dopustil to, že tady vůbec se zdržujeme tímto prvním pokusem, který stejně bude neúspěšný. Tady měla být dávno vyjednaná většinová vláda a dávno už tady měla fungovat, tak jako to bylo před čtyřmi lety.

A ještě mi dovolte, abych znovu vyzval ministry, kteří tady byli osloveni s dotazy, aby na ně odpověděli, protože vláda se zodpovídá Sněmovně. A jestliže ignorujete dotazy, které na vás tady padly, tak je to neúcta a pohrdání Poslaneckou sněmovnou. A proti tomu se já musím důrazně ohradit.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Babiše nevolilo více než 70 % občanů, nemůže tedy vládnout sám Valachová (ČSSD): Nechci poslouchat nepřesné informace z úst předsedy vlády Blažek (ODS): Na to, aby nám předkládala zákony, vládu de facto nepotřebujeme Jurečka (KDU-ČSL): Neberte nám právo se ptát

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV