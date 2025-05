„Na té kandidátce jsem já.“ Černochová už neřeší odchod Pekarové z čela

Jana Černochová v rozhovoru popsala některá úskalí vládní politiky, zejména občasnou nutnost hledat podporu i mimo koalici. Černochová uvedla, že jako ministryně ve vládě Petra Fialy (ODS) musí někdy „polknout hořkou pilulku“ a jednat s opozicí, aby prosadili důležité zákony.

„Je zapotřebí dodělávat věci, které máme před sebou jako ministři Fialovy vlády, a udělat toho co nejvíc. Takže někdy musím polknout i hořkou pilulku a jít prosit opozici o podporu pro to, abychom dosáhli toho, co jsme si předsevzali,“ řekla Černochová. Jako příklad uvedla situaci kolem zákona o vojácích z povolání, kdy i přes původní dohodu s opozicí došlo ke změně postoje a hrozilo vetování zákona. Černochová musela osobně požádat Andreje Babiše o podporu, aby zákon mohl projít.

Černochová vyjádřila znepokojení nad zhoršující se kulturou politické debaty v České republice. Uvedla, že osobní útoky na svou osobu již nebere vážně, ale nehodlá tolerovat napadání svých kolegů-úředníků, kteří podle ní odvádějí dobrou práci pro stát. Zároveň ale připustila, že slovní útoky jsou do určité míry „tradicí parlamentarismu“.

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 84% Neobávám se 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4620 lidí

„Lidi na to nemají chuť. A nemají na to chuť zejména ženy, protože vidí, co se děje jiným ženám v politice,“ upozornila Černochová na to, že zejména ženy ztrácejí zájem o vstup do politiky kvůli negativní atmosféře a útokům, kterým političky čelí. Jmenovala několik veřejně činných žen, včetně Markéty Pekarové Adamové, Aleny Schillerové, Danuše Nerudové, sebe a Miroslavy Němcové, jako příklady těch, které jsou častým terčem útoků. Podle ní jsou ženy v politice napadány ještě intenzivněji než muži, což považuje za projev něčeho nezdravého ve společnosti.

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která kvůli „zdravotním důvodům“ oznámila, že v Poslanecké sněmovně na podzim končí, bude Černochové ve Sněmovně chybět. „Máme spolu dobré lidské vztahy a myslím, že nejenom mně, ale i řadě mých kolegů bude ve Sněmovně chybět. Spoustu věcí dokázala pojmenovat a dokázala se i zastávat jiných žen, včetně mě, a takový hlas je ve Sněmovně zapotřebí,“ prohlásila Černochová. A zároveň dodala, že rozhodnutí Pekarové Adamové chápe a rozumí důvodům, které ji k tomu vedly.

Jedničkou na pražské kandidátce SPOLU pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny je i proto nyní sama Černochová. Řekla ovšem, že volební preference ani průzkumy veřejného mínění nesleduje, protože se soustředí na svou práci a nechce se jimi nechat rozptylovat. Připomněla, že i před minulými volbami byly předvolební odhady výrazně odlišné od skutečného výsledku. „Nemám ani čas na to, abych sledovala průzkumy veřejného mínění, které se od sebe i teď liší třeba i o 5 až 10 %. Nemá smysl tím trávit čas,“ řekla Černochová.

Zda však bude Markéta Pekarová chybět i jako politická síla v čele kandidátky, která mohla pomoci SPOLU k dobrým výsledkům, Černochová neuvedla. „Já nehodnotím to, co by bylo, kdyby bylo. Já hodnotím to, co je. A na té kandidátce jsem já,“ prohlásila Černochová. Zmínila i to, že na kandidátce SPOLU se nyní nachází Jan Lipavský, jenž by dle jejího názoru mohl oslovit právě liberálnější voliče, které v minulosti oslovovala Markéta Pekarová Adamová.

Rozhovor je ke zhlédnutí zde: