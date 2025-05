Hejtman Grolich: ANO se na zastupitelstvu vždycky odkope

ANO se na zastupitelstvu vždycky odkope.

Překvapivě rychlé a věcné jednání přece jen osvěžila jedna klasická „paráda“. Probírali jsme spoustu věcí a šlo to fakt hladce. Jednohlasně jsme schválili MotoGP i podporu mistrovství světa ve florbale žen, schvalovali jsme podporu bydlení a podnikání v ohrožených regionech nebo podporu bytů zvláštního určení – například pro seniory. Nové silnice. Prostě velký balík věcí – a šlo to dobře.

Ale stejně to pak „vyhřezlo“. Schvalujeme dotace v kultuře a u některých větších akcí jsme tam měli i víceleté financování, aby pořadatelé měli aspoň nějakou jistotu. A to je třeba říct – podporujeme je jen malou částkou z celkového rozpočtu těch akcí.

No a přihlásí se kolega z ANO a říká, jestli bychom u jedné z těch dotací nechtěli zvážit, že bychom to neudělali. Že proti tomu vlastně nic nemá, dokonce tu akci podporuje a v minulosti osobně navrhoval navýšení peněz. Jenomže – teď prý podpořil Petra Fialu, tak bychom to měli zvážit. Aby to třeba „nebylo blbý“ a někdo se neptal. Prý není dobrá doba. Je to prý naše riziko.

Kde to jsme, když se mají kulturní akce zařezávat čistě z politických důvodů?

Tenhle styl politiky je fakt úplně mimo moje chápání. Ale třeba se máme na co těšit.

Jo – a perlička na závěr: jak myslíte, že po tomhle „upozorňování“ hlasovali?

Byli pro. A podpořili to.

Jestli vás zajímá víc, pusťte si dnešní JINEJ PODCAST.

Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL



