Bělobrádek (KDU-ČSL): Poslanci hnutí ANO, nebuďte pokrytci

Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové,

já bych se rád vyjádřil k presumpci neviny. Ono to tady zaznívalo. Já mohu za KDU-ČSL říct, že my ji ctíme, protože jsme nikdy neřekli, že pánové jsou vinni. My jsme nikdy neřekli, že něco ukradl ani jeden z nich, nebo udělal podvod. My jsme to nikdy neřekli, protože to přísluší orgánům činným v trestním řízení.

Poslanecká sněmovna nyní nebude rozhodovat o vině či nevině. Natož o trestu. My pouze vydáváme eventuálně oba pány k tomu, aby probíhalo trestní řízení a orgány činné v trestním řízení mohly konat. Ani volby nemohou nahradit činnost orgánů činných v trestním řízení. Volby nebyla otázka rozhodování o vině a trestu.

A za třetí, byl bych rád, kdyby poslanci hnutí ANO, až jejich šéf tady bude označovat lidi za zloděje a označil jich tady několik, přičemž dokonce i konkretizoval osoby příjmením, kdo tady kdy něco ukradl a že je zloděj, tak jsem zvědav na to, že plamenně vystoupíte a řeknete, že platí něco jako presumpce neviny, protože pro vás velmi často platí jiné kategorie než pro ostatní. A vy velmi často se chováte jako pokrytci a to, co požadujete po ostatních, tak sami neplníte. A vzpomeňte si, že jste ve vlastních předpisech měli něco o tom, co se stane, když bude někdo trestně stíhán, a pak jste to potichu vyndali. Takže, nebuďte pokrytci a až váš šéf tady bude označovat lidi za zloděje, ať už konkrétní nebo další poslance, s tím, že tady sedí zloději, tak jsem zvědav, jestli vystoupíte a řeknete: Existuje něco jako presumpce neviny.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Nejsme v pozici vyšetřovatelů, rozhodnout musí soud Chvojka (ČSSD): Premiér nemůže říct, že si lze objednat trestní stíhání Válková (ANO): Obě trestní kauzy trpí jednou podstatnou vadou Zaorálek (ČSSD): Celé tohle jednání je špatně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV