Bělobrádek (KDU-ČSL): Sexuální orientaci nezjišťujeme a nebudeme, protože je to nesmysl

Dotaz novinářky: Dobrý den pane Bělobrádku,

Tomáš Zdechovský pro aktuálně v rozhovoru řekl, že je v KDU-ČSL přes 22 gayů a leseb ve středně vrcholové politice.

To si strana nějak zjišťuje?

Pan Zdechovský řekl, že je pozná, ale i tak.

Je takové kádrování v pořádku? Člověk, který kandiduje na vedení poměrně konzervativní strany, poněkud kádruje podle sexuální orientace spolustraníky.

Jak se k tomu stavíte Vy?

Moje odpověď: Vy snad považujete za kádrování, když víte o svých přátelích, spolupracovnících, spoluhráčích, prostě proti, že je znáte? Co je to za nesmysl? Vy zjistujete u svých kolegů a přátel, sexuální orientaci? A presto to asi u vetsiny vite, ne? My to nezjistujeme, ale pochopitelně o tom víme, protože není důvod to tajit. Tudíž to není žádné kádrování, naopak, zcela bulvarne vytrhavate jeho slova z kontextu, laskavě si to přečtěte celé. To je stejné, jako byste se podivovala, že máme přehled, kolik členů jsou ženy a kolik muži, že je "kádrujeme". Přičemž pohlaví samozřejmě evidujeme. I věk. Což neznamena, ze jsme sexisté nebo ageisté. Chapete? Sexuální orientaci nezjišťujeme a nebudeme, protože je to nesmysl.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

