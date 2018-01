Bělobrádek (KDU-ČSL): Taktika je poměrně zřetelná a čitelná

Vážená vládo, kolegyně, kolegové,

já bych opravil pana kolegu Výborného. Ten dort potom sežral zlý velký černý pes a tomu bylo potom špatně. A co se týká toho, co říkal kolega Zaorálek? Vždyť to je jasné. Přece je evidentně, že tady bude menšinová vláda, bude se vyjednávat, možná, možná se vyjednávat nebude, bude tady vláda v demisi. To už jsme tady viděli dlouhé měsíce. Vláda bude přicházet s návrhy, ty když projdou ve sněmovně, tak slavná bude vláda. Když ve sněmovně neprojde, tak za to budou moct buď zlé tradiční strany, nebo zlé netradiční strany. A to bude celý výsledek, to znamená my budeme v podstatě v takových kleštích a pan prezident bezpochyby bude teď v situaci, kdy bude říkat: tak se dohodněte a když se nemůžete dohodnout, tak já tady nechám vládnout tuto vládu bez důvěry, tuto vládu, která nemá podporu Poslanecké sněmovny. Já myslím, že to je zcela evidentní, ta taktika je poměrně zřetelná a čitelná, ale myslím si, že to je velmi špatně pro celou Českou republiku.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

