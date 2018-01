Bělobrádek (KDU-ČSL): Tento první pokus je zbytečný, mohli jsme si ho odpustit

Vážená vládo, kolegyně, kolegové,

KDU-ČSL nevysloví důvěru této menšinové vládě, a to ze zásadního důvodu, který je v podstatě rozporuplný s tím, co tady uvádí vláda ve svém programovém prohlášení. Píše se zde v preambuli a zásadních prioritách, že menšinová vláda hnutí ANO je v současnosti řešením, které reflektuje demokratickou vůli občanů České republiky a aktuální rozložení sil v Poslanecké sněmovně. Já se domnívám, že politické hnutí, které obdrželo 30 % hlasů, je politické hnutí, které nemá většinu, tudíž 70 % Poslanecké sněmovny je dostatečná většina na to, aby nedostala důvěru. Pokud 70 % občanů toto hnutí nevolilo, nevidím žádný důvod, proč by tady měla být jednobarevná vláda, která si ani nevyjednala žádnou podporu, nebo alespoň toleranci. Domnívám se, že tento první pokus je zbytečný, mohli jsme si ho odpustit. Jsem rád, že prezident republiky řekl, že ve druhém pokusu bude chtít, aby pověřený předseda vítězného hnutí ANO měl zajištěnou většinovou podporu. Podle mého soudu to měl udělat už nyní, odpustili bychom si tento pokus, který evidentně neprojde. Jsem přesvědčen, že jsme se tím akorát zdrželi. Měla tady být už dávno většinová vláda, která je velmi důležitá pro stabilitu České republiky. Je to věc, která dává stabilitu jak ekonomické, tak i společenské situaci. Z tohoto důvodu nevidíme žádný důvod, proč bychom měli podporovat menšinovou vládu, obzvláště proto, že vyjednávání o vzniku koaliční vlády, aspoň za KDU-ČSL, se dá počítat na minuty, maximálně na čtvrt hodiny za dva a půl měsíce. A to považuji za odfláknuté a stejně tak se domnívám, že je manažerské selhání, že nedošlo k vyjednání většinové koaliční vlády, která by tady mohla vládnout.

Chtěl bych taky říct, že KDU-ČSL nikdy nevyloučila možnou koalici s hnutím ANO. Není pravda to, co říkají mnozí z hnutí ANO, že jsme odmítli vyjednávat a že jsme s nimi odmítli jít do koalice. My jsme připraveni vyjednávat, ovšem máme podmínky, za kterých chceme jednat. Prosím, aby to bylo respektováno a aby to bylo správně a přesně vždycky vyjádřeno. Doufám, že po vyjádření nedůvěry této vládě, respektive nevyslovení důvěry této vládě, začnou další racionální jednání, aby tady vznikla ve druhém pokusu většinová vláda, která bude mít důvěru Poslanecké sněmovny, bude mít programové prohlášení, které bude vypadat trošku jinak, než jako když kočička s pejskem vařili dort.

Děkuji.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

