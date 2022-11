Bělobrádek (KDU-ČSL): Zameťte si před vlastním prahem

reklama

Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně kolegové, já jen chci říct, vaším prostřednictvím paní místopředsedkyně, k panu kolegovi Juchelkovi. Já, pokud si dobře vzpomínám, tak v minulém volebním období i na návrh hnutí ANO, místopředsedy poslaneckého klubu, se tady zkracovaly doby k vystoupení a omezovaly se na dvě vystoupení během jednání. Takže si nemyslím, že to je něco obzvláště nechutného nebo nedemokratického, nebo jak jste to řekl. Já už se to opravdu nepamatuju. Takže je potřeba si uvědomit, že když někoho kritizujete, tak si musíte zamést před vlastním prahem, protože jinak je to vrcholné pokrytectví.

Ta druhá poznámka je také k tomu vystoupení, kde zaznělo mnohokrát něco o zvyklostech, parlamentních zvyklostech, ústavních zvyklostech.

No tak já si dobře pamatuji, kdy váš šéf tady hovořil, že neví, co to ústavní zvyklosti jsou a řval to tady do mikrofonu. Tak by bylo také dobré, kdybyste si zametli před vlastním prahem, a potom tady nikoho nepeskovali. Je to myslím vždycky dobré zamést si před vlastním prahem. (Slabý potlesk zprava.)

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bělobrádek (KDU-ČSL): Vystřílet volně žijící ptáky úplně nemůžeme Bělobrádek (KDU-ČSL): Centrální evidence z velké části bude financována chovateli Bělobrádek (KDU-ČSL): Počítat je nutné nejenom absolutní, ale i relativní čísla Bělobrádek (KDU-ČSL): Nemyslím si, že se politici mají starat o lidi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama