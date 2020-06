Benda (ODS): Jestli budeme národ dál strašit, tak se ekonomika nikdy nerozjede

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové.

Po tomto dojemném poděkování se trochu špatně vystupuje s právní problematikou, ale myslím si, že je třeba jí také lehoulince probrat. Snad možná jedna poznámka ještě k těm dostatkům a nedostatkům roušek.

Asi jsme zase všichni zapomněli, že ministr vnitra řekl, že dokud nebudou schopni dodat každému občanovi roušku do bytu, takže je jako povinnost nevyhlásí. Výsledek byl ten, že o dva dny později roušky jako povinnost vyhlásili. A řeklo se: Milí občané, postarejte se sami. Občané se postarali, překvapivě. Já myslím, že je třeba jim za to být vděční. Těch šiček a šičů roušek bylo neobyčejné množství. Ale já bych se právě chtěl vrátit... Já chápu, že jsme byli na začátku v nějaké situaci nouzového stavu, nikdo pořádně netušil, co nás čeká, měli jsme ty strašidelné záběry z toho zahraničí a také jsem se v prvních dnech na vládu úplně nezlobil, že přijímá nějaká restriktivní opatření. I když jsem nikdy ani vteřinu nechápal, proč a z jakých důvodů vláda přijala opatření a dokonce pak dlouho podporovaná různými výroky i pana profesory Prymuly a dalších zákazů vycestování z republiky.

To mi přišlo jako naprosto nesmyslné, nemající nic společného s tím... Zákaz příjezdu je úplně jiná věc. Ale zákaz vycestovat z republiky jako zákaz, který má bránit šíření pandemie na území ČR, byl podle mě naprosto jednoznačně protiústavní a zrušen Ústavním soudem nebyl jenom proto, že ho vláda dostatečně rychle stáhla a vzala zpět. Pak byla ta další část, kdy zejména paní ministryně financí a pan místopředseda vlády začali mít pocit, že pokud se pojede v nouzovém stavu, takže možná dojdeme do situace, kdy by bylo třeba vyplácet náhradu škod a začali říkat, všechno převedeme na Ministerstvo zdravotnictví, které to bude dělat svými opatřeními obecné povahy.

Zasáhl Městský soud v Praze. Běží kasační stížnost. Ale předpokládám, že tato kasační stížnost nedopadne úspěšně pro vládu. To znamená, bude jasné, že Ministerstvo zdravotnictví nemá tyto pravomoci plošně vypínat ekonomiku mimo nouzový stav.

Zase si tady asi všichni pamatujeme, že někdy koncem dubna tady byla nesmírně dramatická diskuse právě v rámci jednání pléna Poslanecké sněmovny, jestli bude prodloužen výjimečný stav o tři neděle, o čtrnáct dní, o sedm dní, o měsíc. Nakonec to rozhodla komunistická strana, která řekla tři neděle. Ministr vnitra vykládal, co všechno se nedá dělat mimo nouzový stav, abychom zjistili, že po těch třech nedělích jsme stále zpátky ve stejném příběhu a Ministerstvo zdravotnictví si nadále vydává zákazy jenom svým opatřením obecné povahu, a to zcela plošné zákazy.

Já vím, že pan ministr je - kromě toho, že je ministrem - právník, takže ho velmi varuji, abychom v této praxi pokračovali. Dopadne to špatně. Zruší nám to soudy, zcela nepochybně. Prostě Ministerstvo zdravotnictví nemá ve stávajícím režimu právo vypínat celé sektory ekonomiky. A pokračovalo se v tom. Já vím, že furt doufáte, že to ty soudy nestihnou udělat, že ta opatření vždycky stihnete vzít zpátky dříve než soudy rozhodnou o tom, že mají být zrušena. Ale je to velmi nebezpečný stav.

Když vezmu poslední opatření, proč máme zavírací doby restaurací ve 23 hodin. Děje se něco zvláštního? Teď nám ministerstvo slíbilo, že od 8. června bude zavírací doba v restauracích na zahrádkách už neomezená, jenom ve vnitřních prostorách bude do 23 hodin. Já nevím, kdo to vymyslel. Fakt nevím, kdo to vymyslel, protože co znám republiku, tak téměř všechna místa v republice mají místními ustanoveními stanoveno, že zahrádky je možno provozovat jenom do deseti, maximálně do jedenácti hodin. Takže zatím jsem našel jednoho kolegu, který mi potvrdil, že oni mají v pátek do dvanácti, takže v jednom městečku - městě, abych se nedotkl pana kolegy - bude prodlouženo na jedné zahrádce z jedenácti na dvanáct hodin, zbytek je zakázán.

Mně to prostě připadá absurdní. Pojďme se vrátit do normálního stavu. Přestaňte vydávat každý týden soupis zákazů, příkazů a omezení. Řekněte možná nějaká doporučení, co by bylo dobré. Konejte nebo nekonejte, stejně to už občané začínají ignorovat. Stejně to už občané začínají ignorovat. Řekněte mi, kdo si měří kolem sebe 1,5 nebo 2 metry, řekněte mi, jakým způsobem se tohle - 300 osob, 500 osob. Každý týden je to jinak. Nikdo už pořádně neví, co platí. Ještě je to vydáváno celou řadou opatření obecné povahy. Vláda má něco, co platí. Možná, že příští týden to bude platit jinak.

Prosím, zastavme tuhle - když si vezmete ta opatření a přečtete si třeba důvodovou zprávu - já nevím, jestli jste ji někdo otevřel, já vím, že asi ne, protože to děláte tak, že to podepisujete a píšou to lidé pod vámi, ta důvodová zpráva je v opatřeních, která jsou ze 14., 18., 25. a z 2. 6. úplně stejná. Vykládá o tom, jak jsme se potřebovali vyrovnat s krizí, jak jsme se s ní krásně vyrovnali, jak jsme zachránili - jak říkal pan premiér - tisíce mrtvých (lidí?). Neříká vůbec, ale vůbec, proč jsou opatření nadále držena, jaké jsou k nim důvody. Vždycky jenom řekne: Tak postupně rozvolňujeme. Je to pět stránek, ale překopírovaných z toho prvního.

Kdybyste přišel do Poslanecké sněmovny, pane ministře, s návrhem, že máme zakázat od jedenácti hodin provoz barů a restaurací, tak se tady o to hádáme dva roky. A neprojde vám to. To jsem si naprosto jistý. A vy máte pocit, že to máte dělat opatřeními obecné povahy. Já to pokládám za velmi nešťastné. Kdybyste chodil s dalšími a dalšími opatřeními, která tam jsou - tohle je jen to nejviditelnější, u kterého je zcela zjevné, že zasahuje do podnikání. Já pokládám i opatření například z hlediska bohoslužeb za úplně absurdní.

Prostě nechme ty lidi trošku - ano, jsme stále pod jistou hrozbou, ale nestrašte. Přestaňte pouštět do televize své různé epidemiology, protože jestli budeme národ nadále strašit tak, jak ho strašíme, tak se ekonomika nikdy nerozjede. Pokud budeme pořád vytvářet pocit, že přijde druhá vlna, že se nesmí utrácet, že si každý musíme držet to, že se musíme bát svých bližních, že jim nesmíme ani podat ruku. Tak se opravdu dostaneme do stavu úplně izolované společnosti, a to je věc, kterou já bych si velmi nepřál.

Velmi prosím, abychom se i v té legislativní části, v normotvorbě co nejdříve vrátili k normálnímu stavu. Vyzývám pana ministra, aby přestal dělat plošná opatření. Něco jiného jsou samozřejmě opatření na místo, kde se objeví problém s nějakou šířící se nákazou. To známe podle zákona o péči o zdraví lidu dlouhá léta. Objeví se salmonela, zavřu restauraci, objeví se důl Darkov, přikážu nějaká opatření. Ale přestaňme dělat plošná opatření rozhodnutím ministra zdravotnictví, protože je pokládám za naprosto jasně protiprávní a dopadne to s nimi špatně.

Děkuji za pozornost.

