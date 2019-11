Benda (ODS): Máme příliš vysoké procento vězněných na počet obyvatel

Vážený pane místopředsedo, vážená paní navrhovatelko, vážené dámy, vážení pánové,

budu už poměrně stručný, protože kolegyně Válková většinu věcí, které měly odeznít, již řekla. Já samozřejmě návrh podporuji vzhledem k tomu, že jsem pod ním podepsán.

Jak bylo řečeno, pokusíme se na ústavněprávním výboru, protože nemám rád, když se v jednom roce třikrát až pětkrát novelizují jednotlivé předpisy, dosáhnout toho, abychom tisk 466, a proto jsme chtěli, aby byl projednáván dřív, formou pozměňovacího návrhu uplatnili k tisku 453 a měli jsme tedy jednu sběrnou novelu, která by se zabývala změnami trestních předpisů, ať už z úrovně vlády, která, pokud vím, samozřejmě vím, že dala neutrální stanovisko, ale že Ministerstvo spravedlnosti je nakloněno tomu, aby se to projednávalo současně a aby se vtáhlo do jednoho tisku. To bude naše snaha. Chtěl bych k tomu jenom říci, že kromě toho, co říkala paní poslankyně Válková, máme prostě příliš vysoké procento vězněných na počet obyvatel v České republice. Není to zcela normální a toto by měla být jedna z cest, ať už ten vládní návrh, nebo novela, kterou předkládáme my, abychom snížili počet lidí ve výkonu trestu odnětí svobody, protože v tomto směru jsme z těch normálních zemí na velmi nelichotivém první místě v Evropě.

Děkuji za pozornost.

